2020 - 2024 Curve Cycling GXR Ti 650b | Ride 415 [52 Offset]
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
XS
SM
MD
LG
XL
XXL
Stack
552mm
555mm
566mm
577mm
590mm
609mm
647mm
Reach
354mm
365mm
375mm
382mm
388mm
397mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.56:1
1.52:1
1.51:1
1.51:1
1.52:1
1.53:1
1.62:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
500mm
530mm
560mm
580mm
595mm
615mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
531mm
543mm
556mm
566mm
577mm
592mm
607mm
Top Tube Length, Actual C-C
532mm
544mm
557mm
567mm
577mm
592mm
608mm
Top Tube Slope
13deg
8.7deg
6.6deg
4.6deg
3.9deg
4.3deg
6deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Head Tube Length
110mm
115mm
125mm
136mm
150mm
170mm
210mm
Bottom Bracket Drop
66mm
64mm
64mm
64mm
62mm
62mm
63mm
Bottom Bracket Height
279.3mm
281.3mm
281.3mm
281.3mm
283.3mm
283.3mm
282.3mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
426.9mm
427.2mm
427.2mm
427.2mm
427.5mm
427.5mm
430.4mm
Front-Center
588mm
600mm
609mm
619mm
625mm
640mm
656mm
Front-Center Horizontal
584.1mm
596.8mm
605.8mm
615.8mm
621.5mm
637.5mm
653.6mm
Wheelbase
1011mm
1024mm
1033mm
1043mm
1049mm
1065mm
1084mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Fork Length (On-Axis)
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Trail
70.4mm
high
70.4mm
high
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.1mm
66.1mm
60.4mm
60.4mm
60.4mm
60.4mm
60.4mm
Wheel Flop
22.6mm
22.6mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
Standover Height
750mm
772mm
792mm
811mm
829mm
846mm
875mm
Tire to Pedal Spindle
72.7mm
170 mm cranks
84.7mm
170 mm cranks
93.7mm
170 mm cranks
103.7mm
170 mm cranks
109.7mm
170 mm cranks
124.7mm
170 mm cranks
140.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109.3mm
170 mm cranks
111.3mm
170 mm cranks
111.3mm
170 mm cranks
111.3mm
170 mm cranks
113.3mm
170 mm cranks
113.3mm
170 mm cranks
112.3mm
170 mm cranks
650b | Ride 415 [52 Offset] Build
XXS
XS
SM
MD
LG
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
Tire Outer Diameter
690.7mm
690.7mm
690.7mm
690.7mm
690.7mm
690.7mm
690.7mm
Bike Length with Tires
1701.7mm
1714.7mm
1723.7mm
1733.7mm
1739.7mm
1755.7mm
1774.7mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.curvecycling.com/products/gxr-aka-kevin-frameset-copy