2026 Temple Cycles Adventure Disc 3
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
547mm
559mm
571mm
592mm
620mm
Reach
370mm
377mm
384mm
387mm
394mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.48:1
1.49:1
1.53:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
520mm
550mm
570mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
530mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
8.6deg
6.6deg
4.7deg
5deg
4.8deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
125mm
135mm
145mm
167mm
195mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
71mm
71mm
71mm
Bottom Bracket Height
280mm
280mm
280mm
280mm
280mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
424.1mm
424.1mm
424.1mm
424.1mm
424.1mm
Front-Center
581.3mm
597.1mm
603.1mm
613mm
624mm
Front-Center Horizontal
576.9mm
592.9mm
598.9mm
608.9mm
619.9mm
Wheelbase
1001mm
1017mm
1023mm
1033mm
1044mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
73.3mm
high
73.3mm
high
70mm
high
70mm
high
66.7mm
high
Mechanical Trail
69.3mm
69.3mm
66.4mm
66.4mm
63.5mm
Wheel Flop
22.6mm
22.6mm
21.1mm
21.1mm
19.6mm
Standover Height
758mm
768mm
786mm
808mm
836mm
Tire to Pedal Spindle
65.3mm
165 mm cranks
76.1mm
170 mm cranks
82.1mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
115mm
165 mm cranks
110mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
3 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1703mm
1719mm
1725mm
1735mm
1746mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
400mm
400mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
60mm
90mm
90mm
90mm
90mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://templecycles.com/products/adventure-disc-3-sora?variant=50087016562974