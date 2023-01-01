2019 Van Dessel Cycles A.D.D. Frameset (650b)
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
518mm
542mm
563mm
584mm
605mm
624mm
Reach
371mm
380mm
384mm
393mm
407mm
416mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.43:1
1.47:1
1.49:1
1.49:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
515mm
535mm
560mm
580mm
590mm
Seat Tube Length, C-C
440mm
477mm
498mm
518mm
538mm
545mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
535mm
545mm
560mm
570mm
595mm
Top Tube Slope
5.1deg
5deg
5.2deg
4.8deg
4.8deg
5.6deg
Head Tube Angle
70deg
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
100mm
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
425.1mm
425.1mm
425.1mm
425.1mm
425.1mm
425.1mm
Front-Center
588mm
590mm
597mm
607mm
612mm
637mm
Front-Center Horizontal
583.9mm
586.9mm
592.9mm
602.9mm
603.9mm
633.9mm
Wheelbase
1009mm
1012mm
1018mm
1028mm
1029mm
1059mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Trail
73.4mm
high
63.9mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
68.9mm
60.6mm
57.8mm
54.9mm
52.1mm
52.1mm
Wheel Flop
23.6mm
19.2mm
17.9mm
16.5mm
15.2mm
15.2mm
Standover Height
749mm
769mm
787mm
800mm
812mm
825mm
Tire to Pedal Spindle
79mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
85.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
123mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
99mm
175 mm cranks
Frameset (650b) Build
48cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1687mm
1690mm
1696mm
1706mm
1707mm
1737mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
175mm
Handlebar Width
40cm
42cm
42cm
42cm
44cm
44cm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.vandesselcycles.com/bikes/gravel/a-d-d/