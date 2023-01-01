2023/ONE BMC Switzerland Roadmachine X
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
51
54
56
58
61
Stack
516mm
541mm
562mm
586mm
610mm
644mm
Reach
374mm
382mm
386mm
390mm
394mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.46:1
1.5:1
1.55:1
1.62:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
457mm
500mm
522mm
539mm
573mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
522mm
532mm
546mm
556mm
568mm
583mm
Top Tube Slope
12.9deg
11.3deg
8.8deg
8.9deg
9.6deg
9.5deg
Head Tube Angle
71.2deg
71.2deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
Head Tube Length
112mm
139mm
156mm
181mm
206mm
242mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
71mm
71mm
71mm
71mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.8mm
403.8mm
403.8mm
403.8mm
403.8mm
403.8mm
Front-Center
583mm
599mm
597mm
609mm
621mm
635mm
Front-Center Horizontal
578.2mm
595.2mm
593.2mm
604.2mm
616.2mm
631.2mm
Wheelbase
982mm
999mm
997mm
1008mm
1020mm
1035mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
Trail
64mm
mid/neutral
64mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.5mm
60.5mm
61mm
61mm
61mm
61mm
Wheel Flop
19.5mm
19.5mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
Standover Height
719mm
750mm
782mm
805mm
63mm
859mm
Tire to Pedal Spindle
70mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
81.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
103mm
175 mm cranks
117mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
97mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
X Build
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1668mm
1685mm
1683mm
1694mm
1706mm
1721mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
420mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
166 cm
to
166 cm
to174 cm
172 cm
to180 cm
178 cm
to186 cm
184 cm
to192 cm
190 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.bmc-switzerland.com/intl_en/roadmachine-x-one.html