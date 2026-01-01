2017 BMC Switzerland Roadmachine 01 One
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
51
54
56
58
61
Stack
514mm
539mm
560mm
574mm
593mm
617mm
Reach
369mm
372mm
382mm
388mm
395mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.45:1
1.47:1
1.48:1
1.5:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
464mm
507mm
522mm
539mm
573mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
522mm
532mm
546mm
556mm
568mm
583mm
Top Tube Slope
12.8deg
10.5deg
7.9deg
7.7deg
7.8deg
6.7deg
Head Tube Angle
71.2deg
71.2deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
Head Tube Length
95mm
122mm
138mm
154mm
173mm
198mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
71mm
71mm
71mm
71mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.8mm
403.8mm
403.8mm
403.8mm
403.8mm
403.8mm
Front-Center
583.7mm
595mm
597mm
608mm
622mm
636mm
Front-Center Horizontal
579.2mm
591.2mm
593.2mm
604.2mm
618.2mm
632.2mm
Wheelbase
983mm
995mm
997mm
1008mm
1022mm
1036mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
369mm
369mm
369mm
369mm
369mm
369mm
Trail
62.6mm
mid/neutral
62.6mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.3mm
59.3mm
59.8mm
59.8mm
59.8mm
59.8mm
Wheel Flop
19.1mm
19.1mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
18.5mm
Standover Height
717mm
757mm
786mm
803mm
820mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
74.7mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
85.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
110.5mm
172.5 mm cranks
122mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
01 One Build
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1661mm
1673mm
1675mm
1686mm
1700mm
1714mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
110mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/bmc-roadmachine-2017/