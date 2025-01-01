2026 Poseidon Bike X Gen 3
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
L
XL
XXL
Stack
553mm
579mm
596mm
619mm
638mm
Reach
371mm
374mm
373mm
375mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.55:1
1.6:1
1.65:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
510mm
530mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
506.7mm
519.9mm
533.2mm
546.6mm
591.8mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
520mm
535mm
550mm
565mm
610mm
Top Tube Slope
9.1deg
9.7deg
9.5deg
9.9deg
8.3deg
Head Tube Angle
69deg
71deg
71deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
67mm
67mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
284mm
284mm
286mm
286mm
286mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.7mm
419.7mm
420mm
420mm
420mm
Front-Center
609mm
601.6mm
607mm
606.7mm
645.5mm
Front-Center Horizontal
605.2mm
597.8mm
603.2mm
602.8mm
641.9mm
Wheelbase
1024.9mm
1017.5mm
1023.2mm
1022.8mm
1061.9mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
86.5mm
very high
73.3mm
high
73.3mm
high
66.7mm
high
66.7mm
high
Mechanical Trail
80.8mm
69.3mm
69.3mm
63.5mm
63.5mm
Wheel Flop
29mm
22.6mm
22.6mm
19.6mm
19.6mm
Standover Height
774.7mm
793.8mm
812.8mm
831.9mm
857.3mm
Tire to Pedal Spindle
88mm
170 mm cranks
80.6mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
85.7mm
170 mm cranks
124.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Gen 3 Build
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1726.9mm
1719.5mm
1725.2mm
1724.8mm
1763.9mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
460cm
460cm
460cm
460cm
460cm
Stem Length
90mm
100mm
110mm
110mm
110mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.poseidonbike.com/products/xgen3