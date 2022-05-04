2025 Santa Cruz Bicycles Blur GX AXS Trail
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 120mm fork travel, 110mm rear travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
s
m
l
xl
Stack
587.4mm
597mm
606.5mm
620.7mm
Reach
412.3mm
437.8mm
457.5mm
482.5mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.36:1
1.33:1
1.29:1
Seat Tube Length, Unknown
405mm
430mm
470mm
520mm
Top Tube Length, Actual C-C
568.4mm
597.3mm
621.4mm
651.7mm
Top Tube Slope
20.8deg
18.3deg
14.8deg
10.9deg
Head Tube Angle
67.1deg
67.1deg
67.1deg
67.1deg
Seat Tube Angle
75.1deg
75deg
74.9deg
74.8deg
Head Tube Length
90mm
100mm
110mm
125mm
Bottom Bracket Drop
32.6mm
32.8mm
32.9mm
33.1mm
Bottom Bracket Height
339.4mm
339.2mm
339.1mm
338.9mm
Chainstay Length
430.8mm
433.3mm
435.8mm
438.3mm
Chainstay Length Horizontal
429.6mm
432.1mm
434.6mm
437.1mm
Front-Center
695mm
723.7mm
747.4mm
778mm
Front-Center Horizontal
696.2mm
724.9mm
748.6mm
779.3mm
Wheelbase
1125.8mm
1157mm
1183.2mm
1216.3mm
Fork Offset/Rake
45.7mm
45mm
45mm
44.7mm
Trail
107.5mm
very high
108.3mm
very high
108.3mm
very high
108.6mm
very high
Mechanical Trail
99.1mm
99.8mm
99.7mm
100mm
Wheel Flop
38.6mm
38.8mm
38.8mm
38.9mm
Standover Height
744mm
746mm
745mm
750mm
Tire to Pedal Spindle
153mm
170 mm cranks
181.7mm
170 mm cranks
205.4mm
170 mm cranks
236mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
169.4mm
170 mm cranks
169.2mm
170 mm cranks
169.1mm
170 mm cranks
168.9mm
170 mm cranks
GX AXS Trail Build
s
m
l
xl
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1869.7mm
1900.9mm
1927.1mm
1960.2mm
Handlebar Width
760mm
760mm
760mm
760mm
Stem Length
60mm
60mm
60mm
60mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 1 in
to5 ft 5 in
5 ft 5 in
to5 ft 9 in
5 ft 9 in
to6 ft 1 in
6 ft 1 in
to6 ft 5 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Cross-country MTB
Source:https://www.santacruzbicycles.com/products/blur-gx-axs-tr-2025?variant=49991999521050