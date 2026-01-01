2026 Cinelli Zydeco Washboard
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
544mm
558mm
577mm
596mm
615mm
Reach
375mm
380mm
387mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.47:1
1.49:1
1.51:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
510mm
540mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
526mm
535mm
552mm
573mm
587mm
Top Tube Slope
8.1deg
7.3deg
6.2deg
6.1deg
4.9deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
Front-Center
597mm
607mm
621mm
636mm
651mm
Front-Center Horizontal
593.6mm
602.6mm
616.6mm
631.6mm
647.6mm
Wheelbase
1028mm
1037mm
1051mm
1066mm
1082mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
392mm
392mm
392mm
392mm
392mm
Trail
67.6mm
high
67.6mm
high
67.6mm
high
67.6mm
high
67.6mm
high
Mechanical Trail
63.9mm
63.9mm
63.9mm
63.9mm
63.9mm
Wheel Flop
20.8mm
20.8mm
20.8mm
20.8mm
20.8mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
125mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Washboard Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1740mm
1749mm
1763mm
1778mm
1794mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://cinelli-milano.com/collections/zydeco-washboard/products/zydeco-washboard-sport