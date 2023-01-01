2020 Mason Cycles Bokeh Rival 1 650b
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50CM
52CM
54CM
56CM
58CM
60CM
62CM
Stack
537.9mm
554mm
568.1mm
579.5mm
587.9mm
607mm
630.7mm
Reach
363.5mm
374mm
376.2mm
383.4mm
395.2mm
399.1mm
401.4mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.48:1
1.51:1
1.51:1
1.49:1
1.52:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
519.9mm
535.9mm
551mm
561.4mm
580.8mm
590.7mm
600.5mm
Top Tube Length, Actual C-C
503.9mm
520.3mm
534.4mm
546.3mm
567.2mm
577.1mm
585.8mm
Top Tube Slope
8.7deg
7.9deg
7.4deg
6.3deg
5.1deg
5deg
5.4deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
115mm
130mm
145mm
155mm
165mm
185mm
210mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
73mm
73mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
269mm
269mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.5mm
428.5mm
428.8mm
428.8mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
590mm
602mm
604mm
610mm
620mm
630mm
640mm
Front-Center Horizontal
585.2mm
593.3mm
599.6mm
605.6mm
616.1mm
626.1mm
636.2mm
Wheelbase
1013.7mm
1021.8mm
1028.4mm
1034.4mm
1045.4mm
1055.4mm
1065.5mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
Trail
71.3mm
high
68.1mm
high
64.9mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
67mm
64.2mm
61.3mm
58.5mm
55.7mm
55.7mm
55.7mm
Wheel Flop
22.9mm
21.4mm
20mm
18.6mm
17.2mm
17.2mm
17.2mm
Standover Height
764.1mm
781.8mm
799.4mm
814.8mm
831mm
850mm
871.7mm
Tire to Pedal Spindle
78mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
128mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
Rival 1 650b Build
50CM
52CM
54CM
56CM
58CM
60CM
62CM
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
684mm
684mm
684mm
684mm
684mm
684mm
684mm
Bike Length with Tires
1697.7mm
1705.8mm
1712.4mm
1718.4mm
1729.4mm
1739.4mm
1749.5mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
120mm
Published Sizing Recommendations
Height
157 cm
to168 cm
163 cm
to172 cm
170 cm
to180 cm
175 cm
to185 cm
180 cm
to188 cm
185 cm
to193 cm
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://masoncycles.cc/products/bokeh-rival-1x