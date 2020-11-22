2020 No. 22 Bicycle Company Aurora Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
510mm
521mm
538mm
562mm
582mm
601mm
620mm
Reach
355mm
363mm
369mm
378mm
382mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
1.52:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-C
445mm
462mm
490mm
518mm
540mm
562mm
588mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
495mm
510mm
525mm
545mm
560mm
580mm
600mm
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.2deg
72.2deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
110mm
130mm
150mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
75mm
75mm
75mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
261mm
261mm
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
418mm
418mm
418mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
407.6mm
407.6mm
408.2mm
411.2mm
411.2mm
411.6mm
413.6mm
Front-Center
567mm
574mm
584mm
586mm
594mm
609mm
624mm
Front-Center Horizontal
561.6mm
568.7mm
579.2mm
581.2mm
589.3mm
604.6mm
619.7mm
Wheelbase
969.2mm
976.3mm
987.3mm
992.4mm
1000.5mm
1016.2mm
1033.3mm
Fork Offset/Rake
50.6mm
50.2mm
49.7mm
44.6mm
45.2mm
45.1mm
45.4mm
Trail
66.4mm
high
63.6mm
mid/neutral
62.9mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
59.5mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.6mm
60.1mm
59.5mm
59.1mm
56.7mm
54mm
53.7mm
Wheel Flop
20.9mm
19.6mm
19.2mm
18.1mm
17.1mm
15.8mm
15.7mm
Standover Height
731mm
745mm
770mm
795mm
814mm
838mm
859mm
Tire to Pedal Spindle
58mm
170 mm cranks
65mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Base Build
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1647.2mm
1654.3mm
1665.3mm
1670.4mm
1678.5mm
1694.2mm
1711.3mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://22bicycles.com/pages/aurora/, No.22 Direct