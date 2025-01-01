2018 Vitus Bikes Energie Apex
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
X Small
Small
Medium
Large
Extra Large
Stack
531mm
551mm
570mm
585mm
597mm
Reach
386mm
398mm
407mm
417mm
429mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.38:1
1.4:1
1.4:1
1.39:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
538mm
555mm
570mm
585mm
600mm
Top Tube Slope
8.7deg
8.5deg
8.3deg
7.6deg
6.7deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
105mm
125mm
145mm
160mm
173mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
Front-Center
596.4mm
609.3mm
625.3mm
640.5mm
656.5mm
Front-Center Horizontal
592.3mm
605.3mm
621.4mm
636.7mm
652.7mm
Wheelbase
1011.5mm
1024.5mm
1040.6mm
1055.9mm
1071.9mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
71.5mm
high
68.3mm
high
68.3mm
high
68.3mm
high
68.3mm
high
Mechanical Trail
67.7mm
64.8mm
64.8mm
64.8mm
64.8mm
Wheel Flop
22mm
20.6mm
20.6mm
20.6mm
20.6mm
Tire to Pedal Spindle
80.4mm
170 mm cranks
93.3mm
170 mm cranks
109.3mm
170 mm cranks
124.5mm
170 mm cranks
140.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
Apex Build
X Small
Small
Medium
Large
Extra Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1703.5mm
1716.5mm
1732.6mm
1747.9mm
1763.9mm
Handlebar Width
400mm
420mm
440mm
440mm
460mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
160 cm
to165 cm
165 cm
to170 cm
170 cm
to175 cm
175 cm
to180 cm
180 cm
to185 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://archivevitusbikes.com/products/energie-2018/