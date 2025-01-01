2026 Knolly Bikes Cache Titanium (54mm Flip Chip)
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
60
62
Stack
554.5mm
570.5mm
587.5mm
602mm
616.5mm
635.5mm
644.5mm
Reach
386.5mm
394mm
401mm
408.5mm
417mm
423mm
436mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.45:1
1.47:1
1.47:1
1.48:1
1.5:1
1.48:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
438mm
464mm
492mm
520mm
548mm
576mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
545.5mm
557.5mm
569.5mm
581mm
593.5mm
605mm
621mm
Head Tube Angle
70deg
70deg
70deg
70deg
70deg
70deg
70deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
103mm
119.5mm
138mm
153.5mm
168.5mm
189mm
199mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
Chainstay Length
424mm
424mm
424mm
424mm
424mm
424mm
424mm
Chainstay Length Horizontal
417.3mm
417.3mm
417.3mm
417.3mm
417.3mm
417.3mm
417.3mm
Front-Center
616.8mm
629.7mm
643.1mm
656mm
669.4mm
682.3mm
698.7mm
Front-Center Horizontal
612.2mm
625.2mm
638.7mm
651.7mm
665.2mm
678.2mm
694.7mm
Wheelbase
1029.5mm
1042.5mm
1056mm
1069mm
1082.5mm
1095.5mm
1112mm
Fork Offset/Rake
54mm
54mm
54mm
54mm
54mm
54mm
54mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Trail
73.9mm
high
73.9mm
high
73.9mm
high
73.9mm
high
73.9mm
high
73.9mm
high
73.9mm
high
Mechanical Trail
69.5mm
69.5mm
69.5mm
69.5mm
69.5mm
69.5mm
69.5mm
Wheel Flop
23.8mm
23.8mm
23.8mm
23.8mm
23.8mm
23.8mm
23.8mm
Standover Height
719mm
735mm
751mm
772mm
786mm
810mm
821mm
Tire to Pedal Spindle
85.8mm
170 mm cranks
98.7mm
170 mm cranks
112.1mm
170 mm cranks
125mm
170 mm cranks
138.4mm
170 mm cranks
151.3mm
170 mm cranks
167.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Titanium (54mm Flip Chip) Build
49
52
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Width Max
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Outer Diameter
722mm
722mm
722mm
722mm
722mm
722mm
722mm
Bike Length with Tires
1751.5mm
1764.5mm
1778mm
1791mm
1804.5mm
1817.5mm
1834mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendProgressive Gravel
