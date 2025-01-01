2025 Knolly Bikes Cache Titanium
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Stack
558.5mm
572.7mm
588mm
602mm
616.5mm
630.5mm
644.5mm
Reach
385mm
393mm
401mm
409mm
417mm
425mm
438mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.46:1
1.47:1
1.47:1
1.48:1
1.48:1
1.47:1
Seat Tube Length, Unknown
410mm
438mm
464mm
492mm
520mm
548mm
576mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
74mm
74mm
74mm
74mm
74mm
74mm
74mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
545.5mm
557.5mm
569.5mm
581.5mm
593.5mm
606mm
622mm
Top Tube Slope
18.2deg
16.5deg
15.1deg
13.4deg
11.9deg
10.4deg
8.9deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
Seat Tube Angle
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
128mm
143mm
157mm
172mm
187mm
202mm
217mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
—
—
Bottom Bracket Height
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
—
—
Chainstay Length
422mm
422mm
422mm
422mm
422mm
422mm
422mm
Chainstay Length Horizontal
415.3mm
415.3mm
415.3mm
415.3mm
415.3mm
—
—
Front-Center
611.8mm
624.7mm
632.7mm
645.6mm
658.5mm
—
—
Front-Center Horizontal
607.2mm
620.2mm
628.2mm
641.2mm
654.2mm
—
—
Wheelbase
1022.5mm
1035.5mm
1043.5mm
1056.5mm
1069.5mm
1082.5mm
1100mm
Fork Offset/Rake
48.1mm
48.1mm
42.9mm
43mm
42.9mm
—
—
Trail
73.3mm
high
73.3mm
high
78.7mm
high
78.7mm
high
78.8mm
high
—
—
—
—
Mechanical Trail
69.1mm
69.1mm
74.2mm
74.2mm
74.3mm
—
—
Wheel Flop
23.1mm
23.1mm
24.8mm
24.8mm
24.8mm
—
—
Standover Height
719mm
735mm
751mm
772mm
786mm
810mm
824mm
Tire to Pedal Spindle
90.8mm
170 mm cranks
103.7mm
170 mm cranks
111.7mm
170 mm cranks
124.6mm
170 mm cranks
137.5mm
170 mm cranks
—
170 mm cranks
—
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
—
170 mm cranks
—
170 mm cranks
Titanium Build
49cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1724.5mm
1737.5mm
1745.5mm
1758.5mm
1771.5mm
1784.5mm
1802mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Progressive Gravel
