2020 Norco Bicycles Section S1
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50.5
53
55.5
58
60.5
Stack
526mm
537mm
555mm
574mm
594mm
614mm
Reach
369mm
376mm
386mm
392mm
401mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.48:1
1.5:1
Seat Tube Length, Unknown
435mm
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
530mm
548mm
565mm
583mm
600mm
Top Tube Slope
12.4deg
10.7deg
9.2deg
8deg
6.9deg
5.9deg
Head Tube Angle
71.25deg
71.75deg
72.25deg
72.5deg
72.75deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.75deg
73.25deg
73deg
72.75deg
Head Tube Length
95mm
95mm
125mm
142.5mm
165mm
185mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
67.5mm
67.5mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
271.5mm
271.5mm
274mm
274mm
Chainstay Length Horizontal
415mm
415mm
415mm
415mm
418mm
418mm
Front-Center
573.3mm
573.3mm
590.9mm
597.8mm
611.5mm
623.4mm
Front-Center Horizontal
569mm
569mm
587mm
594mm
608mm
620mm
Wheelbase
984mm
984mm
1002mm
1009mm
1026mm
1038mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
48mm
48mm
48mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58mm
55.2mm
52.4mm
53.9mm
52.5mm
51.1mm
Wheel Flop
18.6mm
17.3mm
16mm
16.2mm
15.6mm
14.9mm
Standover Height
658mm
658mm
717mm
742mm
774mm
807mm
Tire to Pedal Spindle
64.3mm
170 mm cranks
64.3mm
170 mm cranks
79.4mm
172.5 mm cranks
86.3mm
172.5 mm cranks
97.5mm
175 mm cranks
109.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
172.5 mm cranks
99mm
172.5 mm cranks
99mm
175 mm cranks
99mm
175 mm cranks
S1 Build
48
50.5
53
55.5
58
60.5
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1662mm
1662mm
1680mm
1687mm
1704mm
1716mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.norco.com/bike-archives/2020/section-s1/