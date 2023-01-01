2019 Norco Bicycles Section Steel Ultegra
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50.5
53
55.5
58
60.5
Stack
526mm
537mm
555mm
574mm
594mm
614mm
Reach
369mm
376mm
386mm
392mm
401mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.48:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-C
435mm
460mm
490mm
520mm
550mm
530mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
—
—
—
—
—
620.1mm
Top Tube Length, Actual C-C
515mm
530mm
547.5mm
565mm
582.5mm
600mm
Top Tube Slope
—
—
—
—
—
8deg
Head Tube Angle
71.25deg
71.75deg
72.25deg
72.5deg
72.75deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.75deg
73.25deg
73deg
72.75deg
Head Tube Length
95mm
107.5mm
125mm
142.5mm
165mm
185mm
Bottom Bracket Drop
74mm
71.5mm
71.5mm
71.5mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
269mm
271.5mm
271.5mm
271.5mm
274mm
274mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
408.4mm
408.8mm
408.8mm
408.8mm
412.3mm
412.3mm
Front-Center
580.4mm
587.6mm
597.5mm
604.5mm
617.6mm
629.5mm
Front-Center Horizontal
581mm
587mm
598mm
605mm
618mm
630mm
Wheelbase
984mm
992mm
1002mm
1009mm
1026mm
1038mm
Fork Offset/Rake
55.5mm
54.6mm
54.5mm
52mm
51.6mm
52mm
Fork Length (On-Axis)
385mm
—
—
—
—
—
Trail
57.9mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
53.6mm
mid/neutral
52.5mm
mid/neutral
50.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.8mm
52.8mm
50.1mm
51.1mm
50.2mm
48.3mm
Wheel Flop
17.6mm
16.5mm
15.3mm
15.4mm
14.9mm
14.1mm
Standover Height
715mm
732mm
755mm
775mm
801mm
827mm
Tire to Pedal Spindle
67.4mm
170 mm cranks
74.6mm
170 mm cranks
82mm
172.5 mm cranks
89mm
172.5 mm cranks
99.6mm
175 mm cranks
111.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
99mm
172.5 mm cranks
99mm
172.5 mm cranks
99mm
175 mm cranks
99mm
175 mm cranks
Steel Ultegra Build
48
50.5
53
55.5
58
60.5
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
—
—
—
—
—
40mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1670mm
1678mm
1688mm
1695mm
1712mm
1724mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
—
—
—
—
—
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
—
—
—
—
—
10deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:Manufacturers website, Manufacturers website + measurements of actual bike