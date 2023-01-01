2019 Norco Bicycles Section Carbon Ultegra SL
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50.5
53
55.5
58
60.5
Stack
526mm
537mm
556mm
574mm
594mm
614mm
Reach
369mm
376mm
386mm
392mm
401mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.48:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
385mm
414mm
442mm
477mm
507mm
537mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
515mm
530mm
547.5mm
565mm
582.5mm
600mm
Top Tube Slope
18.2deg
15.8deg
14.5deg
12.5deg
11.2deg
10.1deg
Head Tube Angle
71.25deg
71.75deg
72.25deg
72.5deg
72.75deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.75deg
73.25deg
73deg
72.75deg
Head Tube Length
107.5mm
120mm
137.5mm
155mm
177.5mm
197.5mm
Bottom Bracket Drop
75mm
72.5mm
72.5mm
72.5mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
268mm
270.5mm
270.5mm
270.5mm
273mm
273mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
408.2mm
408.6mm
408.6mm
408.6mm
412.1mm
412.1mm
Front-Center
581mm
587mm
598mm
605mm
618mm
630mm
Front-Center Horizontal
575.8mm
583.4mm
593.4mm
600.4mm
613.9mm
625.9mm
Wheelbase
984mm
992mm
1002mm
1009mm
1026mm
1038mm
Fork Offset/Rake
50.9mm
51.5mm
50.1mm
47.9mm
47.9mm
48.4mm
Fork Length (On-Axis)
385mm
—
—
—
—
—
Trail
62.7mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.9mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
54.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.4mm
55.9mm
54.5mm
55.2mm
53.8mm
51.9mm
Wheel Flop
19.1mm
17.5mm
16.6mm
16.6mm
16mm
15.2mm
Standover Height
731mm
747mm
767mm
789mm
814mm
837mm
Tire to Pedal Spindle
68mm
170 mm cranks
74mm
170 mm cranks
82.5mm
172.5 mm cranks
89.5mm
172.5 mm cranks
100mm
175 mm cranks
112mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
100.5mm
170 mm cranks
98mm
172.5 mm cranks
98mm
172.5 mm cranks
98mm
175 mm cranks
98mm
175 mm cranks
Carbon Ultegra SL Build
48
50.5
53
55.5
58
60.5
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1670mm
1678mm
1688mm
1695mm
1712mm
1724mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.norco.com/bikes/pavement/all-road/section-carbon/section-carbon-ultegra-sl/