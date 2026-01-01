2026 SCOTT Sports Spark 910
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 140mm fork travel, 120mm rear travel
- Features
- Disc brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
607.5mm
607.5mm
617.7mm
627mm
Reach
410mm
440mm
470mm
500mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.38:1
1.31:1
1.25:1
Seat Tube Length, Unknown
415mm
440mm
490mm
540mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
561mm
589mm
613mm
641mm
Top Tube Slope
21.8deg
18.3deg
13.6deg
9.2deg
Head Tube Angle
65.8deg
65.8deg
65.8deg
65.8deg
Seat Tube Angle
75.7deg
75.9deg
76.4deg
76.7deg
Head Tube Length
90mm
90mm
105mm
115mm
Bottom Bracket Drop
40.5mm
40.5mm
40.5mm
40.5mm
Bottom Bracket Height
331.5mm
331.5mm
331.5mm
331.5mm
Chainstay Length
437.5mm
437.5mm
437.5mm
437.5mm
Chainstay Length Horizontal
435.6mm
435.6mm
435.6mm
435.6mm
Front-Center
710.5mm
739.5mm
770.4mm
801.4mm
Front-Center Horizontal
709.4mm
738.4mm
769.4mm
800.4mm
Wheelbase
1145mm
1174mm
1205mm
1236mm
Fork Offset/Rake
40.6mm
39.7mm
36.4mm
33.5mm
Fork Length, Unknown
540mm
540mm
540mm
540mm
Trail
122.6mm
very high
123.6mm
very high
127.2mm
very high
130.4mm
very high
Mechanical Trail
111.9mm
112.8mm
116mm
118.9mm
Wheel Flop
45.9mm
46.2mm
47.6mm
48.8mm
Standover Height
759mm
767mm
778mm
801mm
Tire to Pedal Spindle
168.6mm
170 mm cranks
192.5mm
175 mm cranks
223.5mm
175 mm cranks
254.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
161.5mm
170 mm cranks
156.5mm
175 mm cranks
156.5mm
175 mm cranks
156.5mm
175 mm cranks
910 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1888.9mm
1917.9mm
1948.9mm
1979.9mm
Crank Length
170mm
175mm
175mm
175mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Cross-country MTB
