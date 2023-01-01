2020 Trek Bikes Verve 1 Disc
- Category
- Commuter
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
L
XL
Stack
526mm
542mm
580mm
604mm
Reach
395mm
395mm
395mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.37:1
1.47:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
445mm
508mm
572mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
576mm
587mm
606mm
620mm
Top Tube Slope
17.7deg
12.7deg
10.2deg
6.4deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
71deg
70.5deg
70deg
70deg
Head Tube Length
85mm
100mm
140mm
165mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
286mm
286mm
286mm
286mm
Chainstay Length
465mm
465mm
465mm
465mm
Chainstay Length Horizontal
459.7mm
459.7mm
459.7mm
459.7mm
Front-Center
614.3mm
614.3mm
627.2mm
640.1mm
Front-Center Horizontal
610.3mm
610.3mm
623.3mm
636.3mm
Wheelbase
1070mm
1070mm
1083mm
1096mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
Trail
64.4mm
mid/neutral
61.1mm
mid/neutral
61.1mm
mid/neutral
61.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.9mm
58mm
58mm
58mm
Wheel Flop
19.8mm
18.4mm
18.4mm
18.4mm
Standover Height
684mm
724mm
773mm
820mm
Tire to Pedal Spindle
88.3mm
170 mm cranks
88.3mm
170 mm cranks
101.2mm
170 mm cranks
114.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
1 Disc Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1782mm
1782mm
1795mm
1808mm
Stem Angle
25deg
25deg
25deg
25deg
Published Sizing Recommendations
Height
154 cm
to167 cm
164 cm
to177 cm
174 cm
to187 cm
185 cm
to197 cm
PBH
72 cm
to78 cm
77 cm
to83 cm
82 cm
to88 cm
87 cm
to93 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/hybrid-bikes/recreation-bikes/verve/verve-1-disc/p/28000/?colorCode=grey