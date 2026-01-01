2024 Lynskey Performance Designs Live Wire Base
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Titanium
- Suspension
- 130mm fork travel
- Features
- Disc brake
Geometry
SM
MD
LG
XL
Stack
648mm
648mm
652mm
656mm
Reach
414mm
434mm
458mm
490mm
Stack to Reach Ratio
1.57:1
1.49:1
1.42:1
1.34:1
Seat Tube Length, Unknown
375mm
410mm
455mm
505mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
599mm
619mm
645mm
679mm
Top Tube Slope
29.1deg
24.9deg
20.2deg
15.2deg
Head Tube Angle
66.5deg
66.5deg
66.5deg
66.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
111mm
111mm
116mm
120mm
Bottom Bracket Drop
61mm
61mm
61mm
61mm
Bottom Bracket Height
252.4mm
252.4mm
252.4mm
252.4mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
440.8mm
440.8mm
440.8mm
440.8mm
Front-Center
727mm
747mm
773mm
806mm
Front-Center Horizontal
724.2mm
744.2mm
769.2mm
803.2mm
Wheelbase
1165mm
1185mm
1210mm
1244mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
88.3mm
88.3mm
88.3mm
88.3mm
88.3mm
88.3mm
88.3mm
88.3mm
Mechanical Trail
81mm
81mm
81mm
81mm
Wheel Flop
32.3mm
32.3mm
32.3mm
32.3mm
Standover Height
711mm
736mm
769mm
812mm
Tire to Pedal Spindle
243.6mm
170 mm cranks
263.6mm
170 mm cranks
289.6mm
170 mm cranks
322.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
82.4mm
170 mm cranks
82.4mm
170 mm cranks
82.4mm
170 mm cranks
82.4mm
170 mm cranks
Base Build
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4mm
2.4mm
2.4mm
2.4mm
Tire Outer Diameter
626.8mm
626.8mm
626.8mm
626.8mm
Bike Length with Tires
1791.8mm
1811.8mm
1836.8mm
1870.8mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 3 in
to5 ft 5 in
5 ft 6 in
to5 ft 9 in
5 ft 10 in
to6 ft 2 in
6 ft 3 in
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendHardtail Trail MTB
