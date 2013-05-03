2026 V8 8bar Bikes KRZBERG Base
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
Small
Medium
Large
X Large
Stack
506mm
526mm
544mm
564mm
Reach
384mm
394mm
414mm
433mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.34:1
1.31:1
1.3:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
510mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
545mm
570mm
587mm
Top Tube Slope
8.1deg
3.8deg
2.5deg
1.6deg
Head Tube Angle
72deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
120mm
140mm
160mm
180mm
Bottom Bracket Drop
50mm
50mm
50mm
50mm
Bottom Bracket Height
284mm
284mm
284mm
284mm
Chainstay Length
395mm
395mm
395mm
395mm
Chainstay Length Horizontal
391.8mm
391.8mm
391.8mm
391.8mm
Front-Center
581.3mm
588.3mm
613.2mm
638.1mm
Front-Center Horizontal
579.2mm
586.2mm
611.2mm
636.2mm
Wheelbase
971mm
978mm
1003mm
1028mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length, Unknown
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.2mm
52.7mm
52.7mm
52.7mm
Wheel Flop
18mm
15.4mm
15.4mm
15.4mm
Standover Height
708mm
750mm
775mm
800mm
Tire to Pedal Spindle
77.3mm
170 mm cranks
84.3mm
170 mm cranks
109.2mm
170 mm cranks
134.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
Base Build
Small
Medium
Large
X Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1639mm
1646mm
1671mm
1696mm
Published Sizing Recommendations
Height
160 cm
to173 cm
170 cm
to183 cm
180 cm
to193 cm
190 cm
to203 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTrack/Fixed-gear
Source:https://8bar-bikes.com/shop/8bar-krzberg-v8-crit-dropbar/#frame