2018 Trek Bikes Remedy 8
- Category
- Hardtail All-mountain/Enduro MTB
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 160mm fork travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Very aggressive stack and reachvs category
Geometry
15.5" High
17.5" High
18.5" High
19.5" High
21.5" High
Stack
587mm
587mm
592mm
596mm
610mm
Reach
398mm
428mm
445mm
459mm
483mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.37:1
1.33:1
1.3:1
1.26:1
Seat Tube Length, C-T
394mm
419mm
445mm
470mm
521mm
Top Tube Length, Actual C-C
549mm
579mm
597mm
613mm
643mm
Top Tube Slope
22.4deg
18.7deg
16.1deg
13.8deg
9.9deg
Head Tube Angle
66.1deg
66.1deg
66.1deg
66.1deg
66.1deg
Seat Tube Angle
74.1deg
74.1deg
74.1deg
74.1deg
74.1deg
Head Tube Length
100mm
100mm
105mm
110mm
125mm
Bottom Bracket Drop
9mm
9mm
9mm
9mm
9mm
Bottom Bracket Height
344mm
344mm
344mm
344mm
344mm
Chainstay Length
433mm
433mm
433mm
433mm
433mm
Chainstay Length Horizontal
432.9mm
432.9mm
432.9mm
432.9mm
432.9mm
Front-Center
702mm
732mm
751mm
767mm
797mm
Front-Center Horizontal
702.1mm
732.1mm
751.1mm
767.1mm
797.1mm
Wheelbase
1135mm
1165mm
1184mm
1200mm
1230mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
108.3mm
very high
108.3mm
very high
108.3mm
very high
108.3mm
very high
108.3mm
very high
Mechanical Trail
99mm
99mm
99mm
99mm
99mm
Wheel Flop
40.1mm
40.1mm
40.1mm
40.1mm
40.1mm
Standover Height
777mm
756mm
751mm
746mm
767mm
Tire to Pedal Spindle
179mm
170 mm cranks
209mm
170 mm cranks
228mm
170 mm cranks
244mm
170 mm cranks
274mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
174mm
170 mm cranks
174mm
170 mm cranks
174mm
170 mm cranks
174mm
170 mm cranks
174mm
170 mm cranks
8 Build
15.5" High
17.5" High
18.5" High
19.5" High
21.5" High
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
705.9mm
705.9mm
705.9mm
705.9mm
705.9mm
Bike Length with Tires
1840.9mm
1870.9mm
1889.9mm
1905.9mm
1935.9mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail All-mountain/Enduro MTB
Source:https://99spokes.com/en-GB/bikes/trek/2018/remedy-8-27.5