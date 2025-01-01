2026 Revel Bikes Rascal Base
- Category
- Full-suspension Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 140mm fork travel, 130mm rear travel, 30% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
Small
Medium
Large
XL
XXL
Stack
604mm
610mm
618mm
635mm
650mm
Reach
431mm
451mm
471mm
498mm
528mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.35:1
1.31:1
1.28:1
1.23:1
Seat Tube Length, C-T
385mm
415mm
445mm
475mm
505mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
582mm
603mm
625mm
650mm
678mm
Head Tube Angle
65.5deg
65.5deg
65.5deg
65.5deg
65.5deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
76deg
76deg
76deg
76.5deg
77deg
Head Tube Length
95mm
101mm
110mm
129mm
145mm
Bottom Bracket Drop
34.2mm
34.2mm
34.2mm
34.2mm
34.2mm
Bottom Bracket Height
337.8mm
337.8mm
337.8mm
337.8mm
337.8mm
Chainstay Length
436mm
436mm
436mm
436mm
436mm
Chainstay Length Horizontal
434.7mm
434.7mm
434.7mm
434.7mm
434.7mm
Front-Center
741.1mm
764.1mm
788.1mm
822.1mm
859mm
Front-Center Horizontal
740.3mm
763.3mm
787.3mm
821.3mm
858.3mm
Wheelbase
1175mm
1198mm
1222mm
1256mm
1293mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
551mm
551mm
551mm
551mm
551mm
Trail
121.2mm
very high
121.2mm
very high
121.2mm
very high
121.2mm
very high
121.2mm
very high
Mechanical Trail
110.3mm
110.3mm
110.3mm
110.3mm
110.3mm
Wheel Flop
45.7mm
45.7mm
45.7mm
45.7mm
45.7mm
Standover Height
717mm
720mm
728mm
742mm
760mm
Tire to Pedal Spindle
199.2mm
170 mm cranks
222.2mm
170 mm cranks
246.1mm
170 mm cranks
280.1mm
170 mm cranks
317.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
167.8mm
170 mm cranks
167.8mm
170 mm cranks
167.8mm
170 mm cranks
167.8mm
170 mm cranks
167.8mm
170 mm cranks
Base Build
Small
Medium
Large
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Width Max
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1918.9mm
1941.9mm
1965.9mm
1999.9mm
2036.9mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 1 in
to5 ft 6 in
5 ft 5 in
to5 ft 10 in
5 ft 9 in
to6 ft 1 in
6 ft 0 in
to6 ft 4 in
6 ft 3 in
to6 ft 8 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Trail MTB
Source:https://revelbikes.com/collections/rascal-new