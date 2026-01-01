2026/Enduro Orbea Rallon Mullet, Low, Slack
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
631.7mm
640.7mm
649.8mm
658.8mm
Reach
426.4mm
451.4mm
474.5mm
501.6mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.42:1
1.37:1
1.31:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
405mm
410mm
420mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
543.1mm
575.1mm
603.7mm
636mm
Top Tube Slope
25.5deg
24.7deg
24.1deg
22.9deg
Head Tube Angle
63.2deg
63.2deg
63.2deg
63.2deg
Seat Tube Angle
79.5deg
79.1deg
78.8deg
78.5deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
130mm
Bottom Bracket Drop
36.9mm
37mm
37.1mm
37.2mm
Bottom Bracket Height
335.1mm
335mm
334.9mm
334.8mm
Chainstay Length
449.2mm
449.2mm
449.2mm
449.2mm
Chainstay Length Horizontal
447.7mm
447.7mm
447.7mm
447.7mm
Front-Center
778.6mm
808.1mm
835.6mm
866.9mm
Front-Center Horizontal
777.7mm
807.2mm
834.7mm
866.1mm
Wheelbase
1225.4mm
1254.9mm
1282.4mm
1313.8mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (On-Axis)
587.7mm
587.7mm
587.7mm
587.7mm
Trail
138.6mm
very high
138.6mm
very high
138.6mm
very high
138.6mm
very high
Mechanical Trail
123.7mm
123.7mm
123.7mm
123.7mm
Wheel Flop
55.8mm
55.8mm
55.8mm
55.8mm
Standover Height
755mm
747.9mm
749.9mm
754.8mm
Tire to Pedal Spindle
236.6mm
170 mm cranks
266.1mm
170 mm cranks
293.6mm
170 mm cranks
325mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
165.1mm
170 mm cranks
165mm
170 mm cranks
164.9mm
170 mm cranks
164.8mm
170 mm cranks
Mullet, Low, Slack Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1969.3mm
1998.8mm
2026.3mm
2057.7mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension All-mountain/Enduro MTB
Source:https://www.orbea.com/us-en/bicycles/mountain/rallon/cat/rallon-e-ltd