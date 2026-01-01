2026/Enduro Orbea Rallon 29, High Linear, Neutral Angleset, Long Chainstay
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 180mm fork travel, 170mm rear travel
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
629.3mm
638.3mm
647.3mm
656.3mm
Reach
429.8mm
454.8mm
477.9mm
504.9mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.4:1
1.35:1
1.3:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
405mm
410mm
420mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
542.6mm
574.6mm
603.1mm
635.3mm
Top Tube Slope
25.2deg
24.4deg
23.8deg
22.6deg
Head Tube Angle
64.2deg
64.2deg
64.2deg
64.2deg
Seat Tube Angle
79.8deg
79.4deg
79.1deg
78.8deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
130mm
Bottom Bracket Drop
28.2mm
28.2mm
28.2mm
28.2mm
Bottom Bracket Height
343.8mm
343.8mm
343.8mm
343.8mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
449.1mm
449.1mm
449.1mm
449.1mm
Front-Center
769.4mm
798.7mm
826.1mm
857.4mm
Front-Center Horizontal
768.9mm
798.2mm
825.6mm
856.9mm
Wheelbase
1218mm
1247.3mm
1274.7mm
1306mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (On-Axis)
587.7mm
587.7mm
587.7mm
587.7mm
Trail
130.9mm
very high
130.9mm
very high
130.9mm
very high
130.9mm
very high
Mechanical Trail
117.9mm
117.9mm
117.9mm
117.9mm
Wheel Flop
51.3mm
51.3mm
51.3mm
51.3mm
Standover Height
762.9mm
755.9mm
757.9mm
762.9mm
Tire to Pedal Spindle
227.4mm
170 mm cranks
256.7mm
170 mm cranks
284.1mm
170 mm cranks
315.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
173.8mm
170 mm cranks
173.8mm
170 mm cranks
173.8mm
170 mm cranks
173.8mm
170 mm cranks
29, High Linear, Neutral Angleset, Long Chainstay Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1961.9mm
1991.2mm
2018.6mm
2049.9mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendFull-suspension All-mountain/Enduro MTB
