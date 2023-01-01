2007 Redline Bicycles Monocog Flight
- Category
- Rigid MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
15
17
19
21
Seat Tube Length, C-T
381mm
431.8mm
482.6mm
533.4mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
569mm
581.7mm
603.3mm
619.8mm
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
96.5mm
114.3mm
133.4mm
152.4mm
Bottom Bracket Drop
64.6mm
64.6mm
64.6mm
64.6mm
Bottom Bracket Height
299.7mm
299.7mm
299.7mm
299.7mm
Chainstay Length
419.1mm
419.1mm
419.1mm
419.1mm
Chainstay Length Horizontal
414.1mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
Front-Center
628.1mm
643.3mm
663.5mm
681.2mm
Front-Center Horizontal
624.8mm
640mm
660.3mm
678.1mm
Wheelbase
1038.9mm
1054.1mm
1074.4mm
1092.2mm
Fork Offset/Rake
38.1mm
38.1mm
38.1mm
38.1mm
Trail
85.2mm
very high
85.2mm
very high
85.2mm
very high
85.2mm
very high
Mechanical Trail
80.5mm
80.5mm
80.5mm
80.5mm
Wheel Flop
26.2mm
26.2mm
26.2mm
26.2mm
Standover Height
721.4mm
751.8mm
787.4mm
820.4mm
Tire to Pedal Spindle
93.8mm
170 mm cranks
108.9mm
170 mm cranks
129.2mm
170 mm cranks
146.8mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
129.7mm
170 mm cranks
129.7mm
170 mm cranks
129.7mm
170 mm cranks
129.7mm
170 mm cranks
Flight Build
15
17
19
21
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
Tire Outer Diameter
728.7mm
728.7mm
728.7mm
728.7mm
Bike Length with Tires
1767.5mm
1782.8mm
1803.1mm
1820.9mm
Source:https://issuu.com/redlinebicycles/docs/07rladultcat-low