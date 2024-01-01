2014 Cervelo Cycles R-Series R3
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
505mm
530mm
555mm
580mm
605mm
630mm
Reach
360mm
369mm
378mm
387mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.44:1
1.47:1
1.5:1
1.53:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
—
—
517mm
—
—
—
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
538mm
554mm
570mm
586mm
603mm
619mm
Top Tube Slope
—
—
6.5deg
—
—
—
Head Tube Angle
70.5deg
72.2deg
73.1deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
108mm
128mm
148mm
173mm
199mm
225mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Max
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
Chainstay Length Horizontal Max
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
Front-Center
575mm
577mm
575mm
587mm
604mm
620mm
Front-Center Horizontal
571mm
573mm
571mm
583.1mm
600.2mm
616.3mm
Wheelbase
970.2mm
972.2mm
970.2mm
982.3mm
999.4mm
1015.5mm
Wheelbase Max
970.2mm
972.2mm
970.2mm
982.3mm
999.4mm
1015.5mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
62.8mm
mid/neutral
52.2mm
mid/neutral
57.1mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.2mm
49.7mm
54.7mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
Wheel Flop
19.8mm
15.2mm
15.9mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
Standover Height
693mm
723mm
753mm
784mm
815mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
69mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
R3 Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1642.2mm
1644.2mm
1642.2mm
1654.3mm
1671.4mm
1687.5mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cervelo.com/en-AU/support/R3%20RIM%20MK3