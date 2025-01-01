2026 Bombtrack Bicycle Company Audax AL Sword
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
S
M
L
XL
Stack
534mm
553mm
553mm
574mm
590mm
609mm
Reach
361mm
373mm
373mm
384mm
396mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.48:1
1.48:1
1.49:1
1.49:1
1.49:1
Seat Tube Length, Unknown
470mm
490mm
490mm
520mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
509mm
526mm
526mm
548mm
565mm
588mm
Top Tube Slope
9.5deg
9.1deg
9.1deg
8deg
6.4deg
5.3deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
Head Tube Length
110mm
130mm
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
274mm
274mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
414.5mm
414.5mm
414.5mm
414.5mm
414.9mm
414.9mm
Front-Center
577mm
595mm
595mm
607mm
626mm
643mm
Front-Center Horizontal
572.5mm
590.5mm
590.5mm
603.5mm
622.1mm
640.1mm
Wheelbase
987mm
1005mm
1005mm
1018mm
1037mm
1055mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
385mm
—
385mm
385mm
385mm
385mm
Trail
57.5mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.6mm
54.6mm
54.6mm
51.8mm
51.8mm
51.8mm
Wheel Flop
17.3mm
17.3mm
17.3mm
16mm
16mm
16mm
Standover Height
746mm
765mm
765mm
793mm
818mm
841mm
Tire to Pedal Spindle
68mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
134mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
AL Sword Build
XS
S
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1665mm
1683mm
1683mm
1696mm
1715mm
1733mm
Crank Length
—
170mm
—
—
—
—
Published Sizing Recommendations
Height
—
133 ft 4 in
to142 ft 6 in
—
—
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.bombtrack.com/my25/complete-bikes/audax-al-sword