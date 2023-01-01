2022 Bombtrack Bicycle Company Audax AL
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
512mm
533mm
561mm
587mm
611mm
Reach
368mm
379mm
390mm
401mm
411mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.41:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
500mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
505mm
527mm
551mm
569mm
592mm
Top Tube Slope
6.8deg
5.7deg
5.5deg
5deg
4.5deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
120mm
150mm
180mm
205mm
Bottom Bracket Drop
70mm
68mm
68mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
269mm
271mm
271mm
274mm
274mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
414.1mm
414.5mm
414.5mm
414.9mm
414.9mm
Front-Center
581.1mm
589.5mm
610.3mm
629.4mm
647.3mm
Front-Center Horizontal
581mm
590mm
610mm
630mm
647mm
Wheelbase
991mm
1000mm
1021mm
1041mm
1059mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
385mm
385mm
385mm
385mm
385mm
Trail
60.7mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.4mm
51.8mm
51.8mm
51.8mm
51.8mm
Wheel Flop
18.7mm
16mm
16mm
16mm
16mm
Standover Height
728mm
754mm
782mm
812mm
838mm
Tire to Pedal Spindle
72.1mm
170 mm cranks
80.5mm
170 mm cranks
101.3mm
170 mm cranks
120.4mm
170 mm cranks
138.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
AL Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1669mm
1678mm
1699mm
1719mm
1737mm
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to161 cm
160 cm
to171 cm
170 cm
to181 cm
179 cm
to190 cm
188 cm
to199 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.bombtrack.com/complete-bikes/audax-al