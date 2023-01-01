2022 Canyon Bicycles Grail 7 WMN
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Stack
514mm
533mm
556mm
579mm
605mm
626mm
644mm
Reach
364mm
373mm
390mm
405mm
412mm
431mm
440mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.43:1
1.43:1
1.43:1
1.47:1
1.45:1
1.46:1
Seat Tube Length, C-T
432mm
462mm
492mm
522mm
552mm
582mm
612mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
516mm
531mm
555mm
577mm
591mm
616mm
631mm
Top Tube Slope
11.6deg
10.1deg
9deg
8.1deg
7.6deg
6.5deg
5.3deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
70.75deg
72.25deg
72.5deg
72.75deg
72.75deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
117mm
133mm
124mm
143mm
169mm
190mm
209mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length Horizontal
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Front-Center
572.2mm
578.1mm
616.6mm
624.5mm
636.4mm
659.3mm
674.2mm
Front-Center Horizontal
569mm
575mm
612mm
620mm
632mm
655mm
670mm
Wheelbase
984mm
990mm
1027mm
1035mm
1047mm
1070mm
1085mm
Fork Offset/Rake
37.4mm
37mm
51mm
51.1mm
50.4mm
50.5mm
50.9mm
Trail
81.1mm
very high
75.2mm
high
68.6mm
high
58.7mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
56.1mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
76.2mm
71.1mm
64.7mm
55.9mm
55.1mm
53.6mm
53.2mm
Wheel Flop
26.1mm
23.1mm
21.3mm
17mm
16.6mm
15.9mm
15.8mm
Standover Height
725mm
751mm
781mm
808mm
834mm
859mm
881mm
Tire to Pedal Spindle
200.2mm
40 mm cranks
206.1mm
40 mm cranks
225.6mm
40 mm cranks
233.5mm
40 mm cranks
245.4mm
40 mm cranks
268.3mm
40 mm cranks
283.2mm
40 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
232mm
40 mm cranks
232mm
40 mm cranks
236mm
40 mm cranks
236mm
40 mm cranks
236mm
40 mm cranks
236mm
40 mm cranks
236mm
40 mm cranks
7 WMN Build
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
664mm
664mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1648mm
1654mm
1729mm
1737mm
1749mm
1772mm
1787mm
Crank Length
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
70mm
80mm
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.canyon.com/en-us/gravel-bikes/all-road/grail/al/grail-7-etap/3094.html?dwvar_3094_pv_rahmenfarbe=YE%2FBK#productDetailModalTriggerGridContainer