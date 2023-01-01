2019 Canyon Bicycles Grail AL 7.0
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Stack
514mm
533mm
556mm
579mm
605mm
626mm
644mm
Reach
364mm
373mm
390mm
405mm
412mm
431mm
440mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.43:1
1.43:1
1.43:1
1.47:1
1.45:1
1.46:1
Seat Tube Length, C-T
432mm
462mm
492mm
522mm
552mm
582mm
612mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
516mm
531mm
555mm
577mm
591mm
613mm
631mm
Top Tube Slope
11.6deg
10.1deg
9deg
8.1deg
7.6deg
6.5deg
5.3deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
70.25deg
72.25deg
72.5deg
73.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
117mm
133mm
124mm
143mm
169mm
190mm
209mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
415mm
415mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
410.6mm
410.6mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
Front-Center
576.5mm
582.5mm
608.2mm
616.2mm
628.1mm
650.9mm
665.8mm
Front-Center Horizontal
573.4mm
579.4mm
603.6mm
611.6mm
623.6mm
646.6mm
661.6mm
Wheelbase
984mm
990mm
1027mm
1035mm
1047mm
1070mm
1085mm
Fork Offset/Rake
41.5mm
41.1mm
38.5mm
43.1mm
42.4mm
50.2mm
29.6mm
Trail
76.7mm
high
70.8mm
high
85.1mm
very high
67.1mm
high
66.2mm
high
51.6mm
mid/neutral
86.2mm
very high
Mechanical Trail
72.1mm
67mm
80.1mm
63.9mm
63.1mm
49.5mm
81.8mm
Wheel Flop
24.7mm
21.8mm
27.1mm
19.5mm
19mm
14.1mm
26mm
Standover Height
725mm
751mm
781mm
808mm
834mm
859mm
881mm
Tire to Pedal Spindle
79.5mm
165 mm cranks
85.5mm
165 mm cranks
87.2mm
170 mm cranks
92.7mm
172.5 mm cranks
104.6mm
172.5 mm cranks
124.9mm
175 mm cranks
139.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
165 mm cranks
107mm
165 mm cranks
106mm
170 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
101mm
175 mm cranks
101mm
175 mm cranks
AL 7.0 Build
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
664mm
664mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1648mm
1654mm
1729mm
1737mm
1749mm
1772mm
1787mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
70mm
80mm
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
—
166 cm
to172 cm
172 cm
to178 cm
178 cm
to184 cm
184 cm
to189 cm
189 cm
to194 cm
194 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendProgressive Gravel
Source:https://www.canyon.com/en-us/road-bikes/gravel-bikes/grail/grail-al-7.0/2196.html#detailed-geometry-section-tab