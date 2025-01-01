1995 Merlin Metalworks Mountain Base
Geometry
12.0"
13.5"
15.0"
16.25"
17.5"
18.75"
20.0"
21.5"
Seat Tube Length, C-T
304.8mm
342.9mm
381mm
412.8mm
444.5mm
476.3mm
508mm
546.1mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520.7mm
533.4mm
553.7mm
569mm
584.2mm
599.4mm
617.2mm
635mm
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71.5deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
86.4mm
86.4mm
96.5mm
101.6mm
109.2mm
127mm
152.4mm
190.5mm
Bottom Bracket Drop
40.8mm
40.8mm
40.8mm
38.2mm
35.7mm
35.7mm
35.7mm
33.1mm
Bottom Bracket Height
294.6mm
294.6mm
294.6mm
297.2mm
299.7mm
299.7mm
299.7mm
302.3mm
Chainstay Length
425.5mm
425.5mm
425.5mm
425.5mm
425.5mm
425.5mm
425.5mm
428.8mm
Chainstay Length Horizontal
423.5mm
423.5mm
423.5mm
423.8mm
424mm
424mm
424mm
427.5mm
Front-Center
588.8mm
596.4mm
611.6mm
626.4mm
638.7mm
651.4mm
661.6mm
673.1mm
Front-Center Horizontal
587.4mm
595mm
610.3mm
625.2mm
637.7mm
650.4mm
660.6mm
672.3mm
Wheelbase
1010.9mm
1018.5mm
1033.8mm
1049mm
1061.7mm
1074.4mm
1084.6mm
1099.8mm
Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mechanical Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
Wheel Flop
—
—
—
—
—
—
—
—
Standover Height
683.3mm
701mm
726.4mm
751.8mm
769.6mm
792.5mm
820.4mm
861.1mm
Tire to Pedal Spindle
83.4mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
106.2mm
170 mm cranks
121mm
170 mm cranks
133.3mm
170 mm cranks
146mm
170 mm cranks
156.2mm
170 mm cranks
167.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
124.6mm
170 mm cranks
124.6mm
170 mm cranks
124.6mm
170 mm cranks
127.2mm
170 mm cranks
129.7mm
170 mm cranks
129.7mm
170 mm cranks
129.7mm
170 mm cranks
132.3mm
170 mm cranks
Base Build
12.0"
13.5"
15.0"
16.25"
17.5"
18.75"
20.0"
21.5"
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
Tire Outer Diameter
670.8mm
670.8mm
670.8mm
670.8mm
670.8mm
670.8mm
670.8mm
670.8mm
Bike Length with Tires
1681.7mm
1689.3mm
1704.6mm
1719.8mm
1732.5mm
1745.2mm
1755.4mm
1770.6mm
Source:https://www.retrobike.co.uk/gallery2/d/12615-2/Merlin99.pdf