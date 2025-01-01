2025 Tout Terrain Outback Xplore II 29
- Category
- Rigid MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S 27,5" 42cm
S 29" 42cm
M 27,5" 47cm
M 29" 47cm
L 27,5" 50cm
L 29" 50cm
XL 27,5" 53cm
XL 29" 53cm
Stack
624.8mm
624.8mm
629.4mm
629.4mm
634.1mm
634.1mm
638.7mm
638.7mm
Reach
393.8mm
393.8mm
412.4mm
412.4mm
431.1mm
431.1mm
454.8mm
454.8mm
Stack to Reach Ratio
1.59:1
1.59:1
1.53:1
1.53:1
1.47:1
1.47:1
1.4:1
1.4:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
420mm
470mm
470mm
500mm
500mm
530mm
530mm
Seat Tube Length, C-C
360mm
360mm
410mm
410mm
440mm
440mm
470mm
470mm
Top Tube Length, Actual C-C
565mm
565mm
577.5mm
577.5mm
595.1mm
595.1mm
619.4mm
619.4mm
Top Tube Slope
-116.2deg
-116.2deg
-110.7deg
-110.7deg
-107.4deg
-107.4deg
-104.3deg
-104.3deg
Head Tube Angle
68deg
68deg
68deg
68deg
68deg
68deg
68deg
68deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
120mm
120mm
125mm
125mm
130mm
130mm
135mm
135mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
284.3mm
303.3mm
284.3mm
303.3mm
284.3mm
303.3mm
284.3mm
303.3mm
Chainstay Length
462mm
462mm
462mm
462mm
462mm
462mm
462mm
462mm
Chainstay Length Horizontal
457.4mm
457.4mm
457.4mm
457.4mm
457.4mm
457.4mm
457.4mm
457.4mm
Front-Center
678mm
678mm
698.5mm
698.5mm
718.9mm
718.9mm
744.4mm
744.4mm
Front-Center Horizontal
674.9mm
674.9mm
695.5mm
695.5mm
716mm
716mm
741.6mm
741.6mm
Wheelbase
1132.3mm
1132.3mm
1152.9mm
1152.9mm
1173.4mm
1173.4mm
1199mm
1199mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
495mm
495mm
495mm
495mm
495mm
495mm
495mm
495mm
Trail
86.1mm
very high
93.8mm
very high
86.1mm
very high
93.8mm
very high
86.1mm
very high
93.8mm
very high
86.1mm
very high
93.8mm
very high
Mechanical Trail
79.8mm
87mm
79.8mm
87mm
79.8mm
87mm
79.8mm
87mm
Wheel Flop
29.9mm
32.6mm
29.9mm
32.6mm
29.9mm
32.6mm
29.9mm
32.6mm
Standover Height
771.4mm
790.4mm
796.8mm
815.8mm
813mm
832mm
829.3mm
848.3mm
Tire to Pedal Spindle
153.8mm
175 mm cranks
134.7mm
175 mm cranks
174.3mm
175 mm cranks
155.2mm
175 mm cranks
194.7mm
175 mm cranks
175.6mm
175 mm cranks
220.2mm
175 mm cranks
201.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109.3mm
175 mm cranks
128.3mm
175 mm cranks
109.3mm
175 mm cranks
128.3mm
175 mm cranks
109.3mm
175 mm cranks
128.3mm
175 mm cranks
109.3mm
175 mm cranks
128.3mm
175 mm cranks
Xplore II 29 Build
S 27,5" 42cm
S 29" 42cm
M 27,5" 47cm
M 29" 47cm
L 27,5" 50cm
L 29" 50cm
XL 27,5" 53cm
XL 29" 53cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
57.3mm
57.3mm
57.3mm
57.3mm
57.3mm
57.3mm
57.3mm
57.3mm
Tire Width Max
3in
2.6in
3mm
2.6mm
3mm
2.6mm
3mm
2.6mm
Tire Outer Diameter
698.5mm
736.6mm
698.5mm
736.6mm
698.5mm
736.6mm
698.5mm
736.6mm
Bike Length with Tires
1830.8mm
1868.9mm
1851.4mm
1889.5mm
1871.9mm
1910mm
1897.5mm
1935.6mm
Crank Length
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
760mm
760mm
760mm
760mm
760mm
760mm
760mm
760mm
Stem Length
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:https://tout-terrain.de/de/die-produkte/fahrraeder/x.over/outback/