2014 Trek Bikes Crossrip LTD
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Stack
536mm
560mm
582mm
596mm
611mm
630mm
Reach
376mm
387mm
396mm
402mm
406mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.45:1
1.47:1
1.48:1
1.5:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525mm
548mm
569mm
584mm
593mm
609mm
Top Tube Slope
6.1deg
6.5deg
6.7deg
6.1deg
5.6deg
4.7deg
Head Tube Angle
70.6deg
71.2deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
105mm
128mm
150mm
167mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
277mm
277mm
277mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.7mm
428.7mm
428.7mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
591mm
604.9mm
617.8mm
624.6mm
627.6mm
637.5mm
Front-Center Horizontal
586.3mm
600.3mm
613.3mm
620.7mm
623.7mm
633.7mm
Wheelbase
1015mm
1029mm
1042mm
1050mm
1053mm
1063mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
75.9mm
high
72mm
high
70mm
high
66.7mm
high
63.5mm
mid/neutral
63.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
71.6mm
68.1mm
66.4mm
63.5mm
60.6mm
60.6mm
Wheel Flop
23.8mm
22mm
21.1mm
19.6mm
18.2mm
18.2mm
Standover Height
731mm
753mm
767mm
787mm
801mm
826mm
Tire to Pedal Spindle
70mm
170 mm cranks
83.9mm
170 mm cranks
96.8mm
170 mm cranks
103.6mm
170 mm cranks
106.6mm
170 mm cranks
116.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
LTD Build
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1717mm
1731mm
1744mm
1752mm
1755mm
1765mm
Published Sizing Recommendations
Height
158 cm
to163 cm
162 cm
to169 cm
167 cm
to174 cm
173 cm
to180 cm
179 cm
to186 cm
184 cm
to191 cm
PBH
74 in
to77 in
76 in
to79 in
78 in
to82 in
81 in
to85 in
84 in
to87 in
86 in
to90 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
