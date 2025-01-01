HomeCompareCategoriesBrandsSearchAdd BikesCyclopedia
Trek Bikes
/
Crossrip

2014 Trek Bikes Crossrip LTD

Category
All-road/Gravel
Design
Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
Frame
Aluminum
Fork
Carbon/Composite
Features
Disc brake
49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Average stack and reachvs category

Geometry

49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Stack
536mm
560mm
582mm
596mm
611mm
630mm
Reach
376mm
387mm
396mm
402mm
406mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.45:1
1.47:1
1.48:1
1.5:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525mm
548mm
569mm
584mm
593mm
609mm
Top Tube Slope
6.1deg
6.5deg
6.7deg
6.1deg
5.6deg
4.7deg
Head Tube Angle
70.6deg
71.2deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
105mm
128mm
150mm
167mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
277mm
277mm
277mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.7mm
428.7mm
428.7mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
591mm
604.9mm
617.8mm
624.6mm
627.6mm
637.5mm
Front-Center Horizontal
586.3mm
600.3mm
613.3mm
620.7mm
623.7mm
633.7mm
Wheelbase
1015mm
1029mm
1042mm
1050mm
1053mm
1063mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
75.9mm
high
72mm
high
70mm
high
66.7mm
high
63.5mm
mid/​neutral
63.5mm
mid/​neutral
Mechanical Trail
71.6mm
68.1mm
66.4mm
63.5mm
60.6mm
60.6mm
Wheel Flop
23.8mm
22mm
21.1mm
19.6mm
18.2mm
18.2mm
Standover Height
731mm
753mm
767mm
787mm
801mm
826mm
Tire to Pedal Spindle
70mm
170 mm cranks
83.9mm
170 mm cranks
96.8mm
170 mm cranks
103.6mm
170 mm cranks
106.6mm
170 mm cranks
116.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks

LTD Build

49 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1717mm
1731mm
1744mm
1752mm
1755mm
1765mm

Published Sizing Recommendations

Height
158 cm
to
163 cm
162 cm
to
169 cm
167 cm
to
174 cm
173 cm
to
180 cm
179 cm
to
186 cm
184 cm
to
191 cm
PBH
74 in
to
77 in
76 in
to
79 in
78 in
to
82 in
81 in
to
85 in
84 in
to
87 in
86 in
to
90 in

Stack and Reach vs. Category Trend

Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive

The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.

Category Trend
All-road/Gravel
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/c/crossrip-ltd/p/15821/
