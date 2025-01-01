HomeCompareCategoriesBrandsSearchAdd BikesCyclopedia
Priority Bicycles
/
600

2025 Priority Bicycles 600 Pinion

Category
Commuter
Design
Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
Frame
Aluminum
Fork
Aluminum
Features
Disc brake
Small
Medium
Large
XL
Geometry

Small
Medium
Large
XL
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
575mm
585mm
600mm
620mm
Head Tube Angle
69deg
69deg
70deg
70deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
165mm
165mm
205mm
220mm
Bottom Bracket Height
Trail
Mechanical Trail
Wheel Flop

Pinion Build

Small
Medium
Large
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
680mm
680mm
680mm
680mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm

Published Sizing Recommendations

Height
5 ft 4 in
to
5 ft 7 in
5 ft 8 in
to
5 ft 11 in
5 ft 11 in
to
6 ft 1 in
6 ft 2 in
to
6 ft 5 in
PBH
28 in
to
30 in
30 in
to
32 in
32 in
to
34 in
34 in
to
37 in
Source:https://www.prioritybicycles.com/products/the600
