2025 Priority Bicycles 600 Pinion
- Category
- Commuter
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
Small
Medium
Large
XL
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
575mm
585mm
600mm
620mm
Head Tube Angle
69deg
69deg
70deg
70deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
165mm
165mm
205mm
220mm
Bottom Bracket Height
—
—
—
—
Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
Mechanical Trail
—
—
—
—
Wheel Flop
—
—
—
—
Pinion Build
Small
Medium
Large
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
680mm
680mm
680mm
680mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 4 in
to5 ft 7 in
5 ft 8 in
to5 ft 11 in
5 ft 11 in
to6 ft 1 in
6 ft 2 in
to6 ft 5 in
PBH
28 in
to30 in
30 in
to32 in
32 in
to34 in
34 in
to37 in
Source:https://www.prioritybicycles.com/products/the600