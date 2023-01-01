2008 Jamis Bicycles Ventura Race
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Seat Tube Length, C-TTT
417mm
460mm
470mm
498mm
514mm
531mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
515mm
525mm
538mm
555mm
570mm
585mm
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle, Unknown
74deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.6mm
409.6mm
409.6mm
409.6mm
409.6mm
409.6mm
Front-Center
572.4mm
579.3mm
579.3mm
581.3mm
595.2mm
610.1mm
Front-Center Horizontal
568.4mm
575.4mm
575.4mm
577.4mm
591.4mm
606.4mm
Wheelbase
978mm
985mm
985mm
987mm
1001mm
1016mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
45mm
43mm
43mm
43mm
Trail
62.1mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.7mm
56mm
58.2mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
Wheel Flop
19.1mm
17.8mm
18mm
17.3mm
17.3mm
17.3mm
Standover Height
708mm
740mm
759mm
779mm
796mm
813mm
Tire to Pedal Spindle
73.4mm
165 mm cranks
75.3mm
170 mm cranks
75.3mm
170 mm cranks
77.3mm
170 mm cranks
88.7mm
172.5 mm cranks
101.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
165 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
92mm
175 mm cranks
Race Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1646mm
1653mm
1653mm
1655mm
1669mm
1684mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
170mm
172.5mm
175mm
Stem Length
90mm
90mm
105mm
105mm
120mm
120mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Source:https://www.jamisbikes.com/catalog_archive/08_JAMIS_CATALOG.pdf