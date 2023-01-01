2022 Salsa Cycles Warroad Carbon 700
Geometry
49cm
52.5cm
54.5cm
56cm
57.5cm
59cm
61cm
Stack
507mm
546.6mm
565.6mm
584.5mm
603.7mm
622.3mm
641.2mm
Reach
363.1mm
368.3mm
372.1mm
381.3mm
390.5mm
399.8mm
407.8mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.48:1
1.52:1
1.53:1
1.55:1
1.56:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
450mm
485mm
520mm
530mm
555mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
499mm
525mm
545mm
560mm
575mm
590mm
610mm
Top Tube Slope
14.5deg
13.1deg
11.2deg
9.3deg
10.1deg
9.3deg
8.6deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
92mm
132mm
152mm
172mm
192mm
212mm
232mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
Front-Center
575.8mm
590mm
600.3mm
615.9mm
631.6mm
647.2mm
661.7mm
Front-Center Horizontal
571.3mm
585.6mm
596mm
611.7mm
627.4mm
643.2mm
657.8mm
Wheelbase
980mm
994.3mm
1004.7mm
1020.4mm
1036.1mm
1051.9mm
1066.5mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
67.4mm
high
64.2mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.5mm
60.7mm
60.7mm
60.7mm
60.7mm
60.7mm
60.7mm
Wheel Flop
21.2mm
19.8mm
19.8mm
19.8mm
19.8mm
19.8mm
19.8mm
Standover Height
665.3mm
717.9mm
747.4mm
761.4mm
787.6mm
810mm
832.1mm
Tire to Pedal Spindle
67.8mm
165 mm cranks
77mm
170 mm cranks
87.3mm
170 mm cranks
100.4mm
172.5 mm cranks
116.1mm
172.5 mm cranks
129.2mm
175 mm cranks
143.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
165 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
Carbon 700 Build
49cm
52.5cm
54.5cm
56cm
57.5cm
59cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1666mm
1680.3mm
1690.7mm
1706.4mm
1722.1mm
1737.9mm
1752.5mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
380mm
400mm
420mm
440mm
440mm
460mm
Stem Length
70mm
70mm
80mm
90mm
90mm
100mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.salsacycles.com/bikes/2022-warroad-c-ultegra