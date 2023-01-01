2021 Salsa Cycles Warroad Carbon 650
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49cm
52.5cm
54.5cm
56cm
57.5cm
59cm
61cm
Stack
507mm
546.6mm
565.6mm
584.5mm
603.7mm
622.3mm
641.2mm
Reach
363.1mm
368.3mm
372.1mm
381.3mm
390.5mm
399.8mm
407.8mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.48:1
1.52:1
1.53:1
1.55:1
1.56:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
450mm
485mm
520mm
530mm
555mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
499mm
525mm
545mm
560mm
575mm
590mm
610mm
Top Tube Slope
14.5deg
13.1deg
11.2deg
9.3deg
10.1deg
9.3deg
8.6deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
92mm
132mm
152mm
172mm
192mm
212mm
232mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
270.5mm
270.5mm
270.5mm
270.5mm
270.5mm
270.5mm
270.5mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
Front-Center
575.8mm
590mm
600.3mm
615.9mm
631.6mm
647.2mm
661.7mm
Front-Center Horizontal
571.3mm
585.6mm
596mm
611.7mm
627.4mm
643.2mm
657.8mm
Wheelbase
980mm
994.3mm
1004.7mm
1020.4mm
1036.1mm
1051.9mm
1066.5mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
67.2mm
high
64mm
mid/neutral
64mm
mid/neutral
64mm
mid/neutral
64mm
mid/neutral
64mm
mid/neutral
64mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.3mm
60.5mm
60.5mm
60.5mm
60.5mm
60.5mm
60.5mm
Wheel Flop
21.1mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
19.7mm
Standover Height
665.3mm
717.9mm
747.4mm
761.4mm
787.6mm
810mm
832.1mm
Tire to Pedal Spindle
68.3mm
165 mm cranks
77.5mm
170 mm cranks
87.8mm
170 mm cranks
100.9mm
172.5 mm cranks
116.6mm
172.5 mm cranks
129.7mm
175 mm cranks
144.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
105.5mm
165 mm cranks
100.5mm
170 mm cranks
100.5mm
170 mm cranks
98mm
172.5 mm cranks
98mm
172.5 mm cranks
95.5mm
175 mm cranks
95.5mm
175 mm cranks
Carbon 650 Build
49cm
52.5cm
54.5cm
56cm
57.5cm
59cm
61cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
Tire Outer Diameter
685mm
685mm
685mm
685mm
685mm
685mm
685mm
Bike Length with Tires
1665mm
1679.3mm
1689.7mm
1705.4mm
1721.1mm
1736.9mm
1751.5mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
38cm
38cm
40cm
42cm
44cm
44cm
46cm
Stem Length
70mm
70mm
80mm
90mm
90mm
100mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
142 cm
to157 cm
155 cm
to165 cm
162 cm
to173 cm
170 cm
to180 cm
178 cm
to188 cm
185 cm
to193 cm
190 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:Salsa Cycles