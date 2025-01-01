2017 Colnago C60 Sloping
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
42s
45s
48s
50s
52s
54s
56s
58s
60s
Stack
516mm
524mm
528mm
547mm
565mm
582mm
591mm
608mm
628mm
Reach
376mm
380mm
383mm
383mm
384mm
385mm
396mm
401mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.38:1
1.38:1
1.43:1
1.47:1
1.51:1
1.49:1
1.52:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
450mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Seat Tube Length, C-C
395mm
425mm
455mm
475mm
495mm
515mm
525mm
540mm
554mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
519mm
530mm
540mm
550mm
565mm
580mm
590mm
598mm
Top Tube Length, Actual C-C
495mm
505mm
520mm
528mm
538mm
550mm
568mm
578mm
585mm
Top Tube Slope
10.4deg
8.3deg
4.7deg
5.5deg
5.1deg
6.1deg
4.5deg
4.4deg
4.7deg
Head Tube Angle
70.8deg
71.15deg
71.52deg
71.62deg
71.92deg
72.49deg
72.88deg
73.12deg
73.3deg
Seat Tube Angle
75.49deg
75.14deg
74.58deg
74deg
73.57deg
72.83deg
72.75deg
72.75deg
72.75deg
Head Tube Length
122mm
125mm
127mm
145mm
163mm
179mm
187mm
204mm
225mm
Bottom Bracket Drop
65mm
68mm
69mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
271mm
268mm
267mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
397mm
399mm
402mm
405mm
407mm
409mm
412mm
413mm
414mm
Chainstay Length Horizontal
391.6mm
393.2mm
396mm
398.9mm
400.9mm
403mm
406mm
407mm
408mm
Front-Center
580mm
582mm
584mm
589mm
593mm
596mm
606mm
614mm
619mm
Front-Center Horizontal
576.4mm
578mm
579.9mm
584.8mm
588.9mm
591.9mm
601.9mm
610mm
615mm
Wheelbase
968mm
971.2mm
975.9mm
983.7mm
989.8mm
994.8mm
1008mm
1017mm
1023.1mm
Fork Offset/Rake
40.9mm
40.1mm
41.3mm
41.1mm
41.1mm
43.2mm
43.5mm
43.8mm
42.7mm
Trail
73.7mm
high
72.4mm
high
68.8mm
high
68.3mm
high
66.4mm
high
60.7mm
mid/neutral
58mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.6mm
68.5mm
65.2mm
64.8mm
63.2mm
57.9mm
55.5mm
53.8mm
53.8mm
Wheel Flop
22.9mm
22.1mm
20.7mm
20.4mm
19.6mm
17.4mm
16.3mm
15.6mm
15.5mm
Tire to Pedal Spindle
74mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
78mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Sloping Build
42s
45s
48s
50s
52s
54s
56s
58s
60s
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1640mm
1643.2mm
1647.9mm
1655.7mm
1661.8mm
1666.8mm
1680mm
1689mm
1695.1mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
