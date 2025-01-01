2024 Kona Bicycle Company Process 153 G3
- Category
- Full-suspension Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Suspension
- 160mm fork travel, 153mm rear travel
- Features
- Disc brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Average stack and reachvs category
Average stack and reachvs category
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Geometry
S
M
L
XL
Stack
620mm
620mm
625mm
635mm
Reach
430mm
455mm
480mm
515mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.36:1
1.3:1
1.23:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
380mm
420mm
450mm
Top Tube Length, Actual C-C
576mm
601mm
628mm
667mm
Top Tube Slope
25.8deg
24.8deg
20.6deg
17.7deg
Head Tube Angle
64.5deg
64.5deg
64.5deg
64.5deg
Seat Tube Angle
76.9deg
76.9deg
76.7deg
76.6deg
Head Tube Length
100mm
100mm
105mm
116mm
Bottom Bracket Drop
20mm
30mm
30mm
30mm
Bottom Bracket Height
354.5mm
344.5mm
344.5mm
344.5mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
434.5mm
434mm
434mm
434mm
Front-Center
756mm
781mm
811mm
851mm
Front-Center Horizontal
755.5mm
781mm
810mm
850mm
Wheelbase
1190mm
1215mm
1244mm
1284mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (On-Axis)
571mm
571mm
571mm
571mm
Trail
129.9mm
very high
129.9mm
very high
129.9mm
very high
129.9mm
very high
Mechanical Trail
117.2mm
117.2mm
117.2mm
117.2mm
Wheel Flop
50.5mm
50.5mm
50.5mm
50.5mm
Standover Height
700mm
700mm
710mm
720mm
Tire to Pedal Spindle
211.5mm
170 mm cranks
236.5mm
170 mm cranks
266.5mm
170 mm cranks
306.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
184.5mm
170 mm cranks
174.5mm
170 mm cranks
174.5mm
170 mm cranks
174.5mm
170 mm cranks
G3 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.5in
2.5in
2.5in
2.5in
Tire Outer Diameter
749mm
749mm
749mm
749mm
Bike Length with Tires
1939mm
1964mm
1993mm
2033mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Trail MTB
Source:https://en-ca.konaworld.com/products/process-153-g3