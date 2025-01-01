2023 Canyon Bicycles Spectral CF 8 CLLCTV Mullet [High]
- Category
- Full-suspension Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 160mm fork travel, 150mm rear travel
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
615mm
624mm
633mm
642mm
Reach
431mm
456mm
481mm
506mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.37:1
1.32:1
1.27:1
Seat Tube Length, C-T
395mm
430mm
460mm
490mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
583mm
610mm
637mm
664mm
Head Tube Angle
64.5deg
64.5deg
64.5deg
64.5deg
Effective Seat Tube Angle, ETT HT Top
77deg
77deg
77deg
77deg
Head Tube Length
95mm
105mm
115mm
125mm
Bottom Bracket Drop
25mm
25mm
25mm
25mm
Bottom Bracket Height
328mm
328mm
328mm
328mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Horizontal
431.3mm
431.3mm
431.3mm
431.3mm
Front-Center
761.1mm
790.1mm
819.1mm
854.1mm
Front-Center Horizontal
760.7mm
789.7mm
818.7mm
853.7mm
Wheelbase
1192mm
1221mm
1250mm
1285mm
Fork Offset/Rake
43.6mm
43.3mm
43.1mm
48.2mm
Trail
120mm
very high
120.3mm
very high
120.6mm
very high
114.9mm
very high
Mechanical Trail
108.4mm
108.6mm
108.9mm
103.7mm
Wheel Flop
46.7mm
46.8mm
46.9mm
44.7mm
Standover Height
756mm
763mm
766mm
775mm
Tire to Pedal Spindle
238.2mm
170 mm cranks
267.2mm
170 mm cranks
296.2mm
170 mm cranks
331.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
158mm
170 mm cranks
158mm
170 mm cranks
158mm
170 mm cranks
158mm
170 mm cranks
CF 8 CLLCTV Mullet [High] Build
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
705.9mm
705.9mm
705.9mm
705.9mm
Bike Length with Tires
1897.9mm
1926.9mm
1955.9mm
1990.9mm
Handlebar Width
780mm
780mm
780mm
780mm
Stem Length
40mm
40mm
40mm
40mm
Published Sizing Recommendations
Height
—
—
—
192 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Trail MTB
Source:https://www.canyon.com/en-us/outlet-bikes/mountain-bikes/spectral-mullet-cf-8-cllctv/3192.html