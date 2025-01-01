2023 Canyon Bicycles Spectral CF 8 CLLCTV Mullet
- Category
- Full-suspension Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 160mm fork travel, 150mm rear travel
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
615mm
624mm
633mm
642mm
Reach
431mm
456mm
481mm
506mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.37:1
1.32:1
1.27:1
Seat Tube Length, C-T
395mm
430mm
460mm
490mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
583mm
610mm
637mm
664mm
Head Tube Angle
64deg
64deg
64deg
64deg
Effective Seat Tube Angle, ETT HT Top
76.5deg
76.5deg
76.5deg
76.5deg
Head Tube Length
95mm
105mm
115mm
125mm
Bottom Bracket Drop
33mm
33mm
33mm
33mm
Bottom Bracket Height
320mm
320mm
320mm
320mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Horizontal
430.7mm
430.7mm
430.7mm
430.7mm
Front-Center
762mm
791mm
819.9mm
854.9mm
Front-Center Horizontal
761.3mm
790.3mm
819.3mm
854.3mm
Wheelbase
1192mm
1221mm
1250mm
1285mm
Fork Offset/Rake
41.7mm
41.4mm
41mm
46.1mm
Trail
125.8mm
very high
126.1mm
very high
126.5mm
very high
120.9mm
very high
Mechanical Trail
113mm
113.4mm
113.7mm
108.7mm
Wheel Flop
49.6mm
49.7mm
49.9mm
47.6mm
Standover Height
756mm
763mm
766mm
775mm
Tire to Pedal Spindle
239mm
170 mm cranks
268mm
170 mm cranks
297mm
170 mm cranks
331.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
150mm
170 mm cranks
150mm
170 mm cranks
150mm
170 mm cranks
150mm
170 mm cranks
CF 8 CLLCTV Mullet Build
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
705.9mm
705.9mm
705.9mm
705.9mm
Bike Length with Tires
1897.9mm
1926.9mm
1955.9mm
1990.9mm
Handlebar Width
780mm
780mm
780mm
780mm
Stem Length
40mm
40mm
40mm
40mm
Published Sizing Recommendations
Height
—
—
—
192 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendFull-suspension Trail MTB
Source:https://www.canyon.com/en-us/outlet-bikes/mountain-bikes/spectral-mullet-cf-8-cllctv/3192.html