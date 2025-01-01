2025 Giant Bicycles TCR Advanced SL Disc 2
Geometry
XS
S
M
ML
L
XL
Stack
517mm
528mm
545mm
562mm
581mm
596mm
Reach
376mm
383mm
388mm
393mm
402mm
412mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.38:1
1.4:1
1.43:1
1.45:1
1.45:1
Top Tube Length, Actual C-C
520mm
535mm
550mm
565mm
580mm
600mm
Head Tube Angle
71deg
72.3deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
130mm
145mm
165mm
185mm
200mm
Bottom Bracket Drop
72mm
69.5mm
69.5mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
269mm
271.5mm
271.5mm
274mm
274mm
274mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
399mm
399mm
399.4mm
399.4mm
399.4mm
Front-Center
581.9mm
582.2mm
585.2mm
595.4mm
610.3mm
624.2mm
Front-Center Horizontal
577.5mm
578mm
581mm
591.6mm
606.6mm
620.6mm
Wheelbase
976mm
977mm
980mm
991mm
1006mm
1020mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
69.8mm
high
61.6mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66mm
58.7mm
54.7mm
54.7mm
54.7mm
54.7mm
Wheel Flop
21.5mm
17.8mm
16mm
16mm
16mm
16mm
Standover Height
703mm
722mm
743mm
771mm
798mm
822mm
Tire to Pedal Spindle
70.9mm
170 mm cranks
71.2mm
170 mm cranks
71.7mm
172.5 mm cranks
81.9mm
172.5 mm cranks
94.3mm
175 mm cranks
108.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
99mm
172.5 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
99mm
175 mm cranks
99mm
175 mm cranks
2 Build
XS
S
M
ML
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1658mm
1659mm
1662mm
1673mm
1688mm
1702mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.giant-bicycles.com/gb/tcr-advanced-sl-team-frameset-2025