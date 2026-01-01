2026 Norco Bicycles Search A
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
1
2
3
4
5
Stack
554mm
564mm
587mm
611mm
634mm
Reach
385mm
400mm
415mm
430mm
445mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.41:1
1.41:1
1.42:1
1.42:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
475mm
510mm
545mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
539mm
559mm
583mm
608mm
633mm
Top Tube Slope
14.5deg
11.4deg
9.9deg
8.6deg
7.3deg
Head Tube Angle
69.5deg
69.5deg
69.5deg
69.5deg
69.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.25deg
74deg
73.75deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
110mm
135mm
160mm
185mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
281mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
425mm
425mm
427.5mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
418.3mm
418.3mm
420.9mm
423.4mm
423.4mm
Front-Center
623.2mm
642.1mm
665.4mm
688.7mm
712.6mm
Front-Center Horizontal
618.7mm
637.7mm
661.1mm
684.6mm
708.6mm
Wheelbase
1037mm
1056mm
1082mm
1108mm
1132mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Trail
78.7mm
76.8mm
76.8mm
76.8mm
76.8mm
Mechanical Trail
73.7mm
71.9mm
71.9mm
71.9mm
71.9mm
Wheel Flop
25.8mm
25.2mm
25.2mm
25.2mm
25.2mm
Standover Height
682mm
715mm
748mm
781mm
814mm
Tire to Pedal Spindle
102.2mm
165 mm cranks
121.1mm
170 mm cranks
144.4mm
170 mm cranks
165.2mm
172.5 mm cranks
189.1mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
165 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
A Build
1
2
3
4
5
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
—
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
712mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1749mm
1758mm
1784mm
1810mm
1834mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
Handlebar Width
40mm
—
—
—
—
Stem Length
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Published Sizing Recommendations
Height
6 ft 1 in
to6 ft 5 in
—
—
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.norco.com/bikes/road/gravel/search-aluminum/25-search-a-cues/