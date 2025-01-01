2023 SCOTT Sports Scale 910
- Category
- Hardtail Cross-country MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 110mm fork travel
Average stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
600.3mm
604.9mm
618.9mm
628.1mm
Reach
418.5mm
442.3mm
463.6mm
491.2mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.37:1
1.33:1
1.28:1
Seat Tube Length, C-T
390mm
440mm
480mm
530mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
575mm
600.2mm
626mm
656.5mm
Head Tube Angle
67.9deg
67.9deg
67.9deg
67.9deg
Effective Seat Tube Angle, Seat Tube Top
75.4deg
75.4deg
75.3deg
75.3deg
Head Tube Length
90mm
95mm
110mm
120mm
Bottom Bracket Drop
62mm
62mm
62mm
62mm
Bottom Bracket Height
310mm
310mm
310mm
310mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
420.5mm
420.5mm
420.5mm
420.5mm
Front-Center
687.8mm
713.4mm
740.2mm
771.4mm
Front-Center Horizontal
685mm
710.7mm
737.6mm
769mm
Wheelbase
1105.4mm
1131.1mm
1158mm
1189.4mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (On-Axis)
506mm
506mm
506mm
506mm
Trail
103.6mm
very high
103.6mm
very high
103.6mm
very high
103.6mm
very high
Mechanical Trail
95.9mm
95.9mm
95.9mm
95.9mm
Wheel Flop
36.1mm
36.1mm
36.1mm
36.1mm
Standover Height
752mm
781mm
800mm
835.1mm
Tire to Pedal Spindle
145.8mm
170 mm cranks
171.4mm
170 mm cranks
193.2mm
175 mm cranks
224.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
140mm
170 mm cranks
140mm
170 mm cranks
135mm
175 mm cranks
135mm
175 mm cranks
910 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1849.3mm
1875mm
1901.9mm
1933.3mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
Stem Length
50mm
60mm
70mm
80mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Cross-country MTB
Source:https://www.scott-sports.com/us/en/product/scott-scale-910-bike