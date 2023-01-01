2006 Rivendell Bicycle Works Quickbeam Base
- Category
- Commuter
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Average stack and reachvs category
Geometry
54
58
56
60
62
64
66
68
Stack
535mm
572.1mm
554.3mm
591.4mm
610.8mm
630.2mm
649.9mm
669.2mm
Reach
391.3mm
384.5mm
390.2mm
388.2mm
391.9mm
395.6mm
409.2mm
412.9mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.49:1
1.42:1
1.52:1
1.56:1
1.59:1
1.59:1
1.62:1
Seat Tube Length, C-T
540mm
580mm
560mm
600mm
620mm
640mm
660mm
680mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
560mm
570mm
565mm
580mm
590mm
600mm
620mm
630mm
Top Tube Length, Actual C-C
554.2mm
564mm
559.2mm
573.8mm
583.7mm
593.6mm
613.4mm
623.3mm
Top Tube Slope
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
Head Tube Angle
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
72.5deg
72deg
72.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.7mm
58.7mm
58.7mm
58.7mm
58.7mm
58.7mm
58.7mm
58.7mm
Wheel Flop
17.7mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
17.7mm
Standover Height
792mm
830mm
811mm
849mm
868mm
887mm
906mm
925mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
Base Build
54
58
56
60
62
64
66
68
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Tire Outer Diameter
690mm
690mm
690mm
690mm
690mm
690mm
690mm
690mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://web.archive.org/web/20070707194553/https://www.rivbike.com/files/QUICKBEAM_GEOMETRY.html