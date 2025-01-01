2013-2017 Niner Bikes SIR 9 Frameset (29" wheels)
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Steel
- Fork
- Aluminum
- Suspension
- 100mm fork travel, 20% sag
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
Small (100mm Fork)
Small (80mm Fork)
Medium (100mm Fork)
Medium (80mm Fork)
Large (100mm Fork)
Large (80mm Fork)
XL (100mm Fork)
XL (80mm Fork)
Stack
608mm
600mm
619mm
612mm
634mm
626mm
653mm
645mm
Reach
402mm
412mm
415mm
425mm
429mm
440mm
443mm
454mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.46:1
1.49:1
1.44:1
1.48:1
1.42:1
1.47:1
1.42:1
Seat Tube Length, C-T
393mm
393mm
419mm
419mm
483mm
483mm
546mm
546mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
592mm
589mm
607mm
603mm
628mm
624mm
644mm
641mm
Top Tube Slope
24.2deg
23.1deg
22.1deg
21.2deg
16.8deg
15.8deg
12.3deg
11.2deg
Head Tube Angle
69.8deg
70.8deg
70.3deg
71.3deg
70.3deg
71.3deg
70.3deg
71.3deg
Seat Tube Angle
73deg
74deg
73deg
74deg
73deg
74deg
73deg
74deg
Head Tube Length
100mm
100mm
110mm
110mm
125mm
125mm
145mm
145mm
Bottom Bracket Drop
54mm
62mm
64.9mm
62mm
61mm
69mm
61.3mm
65.5mm
Bottom Bracket Height
316.7mm
308.7mm
305.8mm
308.7mm
309.7mm
301.7mm
309.4mm
305.2mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
436.7mm
435.6mm
435.2mm
435.6mm
435.8mm
434.6mm
435.7mm
435.1mm
Front-Center
651mm
646mm
664mm
658mm
677mm
673mm
697mm
692mm
Front-Center Horizontal
643.3mm
638.4mm
660.8mm
653.4mm
674.3mm
669.5mm
694.3mm
688.9mm
Wheelbase
1080mm
1074mm
1096mm
1089mm
1110mm
1104mm
1130mm
1124mm
Fork Offset/Rake
35.2mm
36.9mm
44.7mm
40mm
37.7mm
38.8mm
37.1mm
36.7mm
Trail
98.9mm
very high
90.1mm
very high
85.3mm
very high
83.3mm
very high
92.7mm
very high
84.5mm
very high
93.3mm
very high
86.7mm
very high
Mechanical Trail
92.8mm
85mm
80.3mm
78.9mm
87.2mm
80.1mm
87.8mm
82.2mm
Wheel Flop
32.1mm
28mm
27.1mm
25.3mm
29.4mm
25.7mm
29.6mm
26.3mm
Standover Height
713mm
708mm
733mm
728mm
787mm
781mm
837mm
831mm
Tire to Pedal Spindle
110.3mm
170 mm cranks
105.3mm
170 mm cranks
123.3mm
170 mm cranks
117.3mm
170 mm cranks
136.3mm
170 mm cranks
132.3mm
170 mm cranks
156.3mm
170 mm cranks
151.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
146.7mm
170 mm cranks
138.7mm
170 mm cranks
135.8mm
170 mm cranks
138.7mm
170 mm cranks
139.7mm
170 mm cranks
131.7mm
170 mm cranks
139.4mm
170 mm cranks
135.2mm
170 mm cranks
Frameset (29" wheels) Build
Small (100mm Fork)
Small (80mm Fork)
Medium (100mm Fork)
Medium (80mm Fork)
Large (100mm Fork)
Large (80mm Fork)
XL (100mm Fork)
XL (80mm Fork)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.35in
2.35in
2.35in
2.35in
2.35in
2.35in
2.35in
2.35in
Tire Width Max
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
741.4mm
741.4mm
741.4mm
741.4mm
741.4mm
741.4mm
741.4mm
741.4mm
Bike Length with Tires
1821.4mm
1815.4mm
1837.4mm
1830.4mm
1851.4mm
1845.4mm
1871.4mm
1865.4mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/niner-sir-9-v2/