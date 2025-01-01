2024 KHS Bicycles 4 Season 4000
- Category
- Rigid Fatbike
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S/15.5
M/17.5
L/19
Stack
588mm
599mm
613mm
Reach
405mm
417mm
428mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.44:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
394mm
440mm
483mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
585mm
600mm
615mm
Top Tube Slope
22.1deg
18.1deg
14.9deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
70.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
120mm
135mm
Bottom Bracket Drop
79.4mm
79.4mm
79.4mm
Bottom Bracket Height
322mm
322mm
322mm
Chainstay Length
460mm
460mm
460mm
Chainstay Length Horizontal
453.1mm
453.1mm
453.1mm
Trail
—
—
—
—
—
—
Mechanical Trail
—
—
—
Wheel Flop
—
—
—
Standover Height
768mm
784mm
816mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
152mm
170 mm cranks
147mm
175 mm cranks
147mm
175 mm cranks
4000 Build
S/15.5
M/17.5
L/19
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
4.8in
4.8in
4.8in
Tire Outer Diameter
802.8mm
802.8mm
802.8mm
Crank Length
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
760mm
760mm
760mm
Stem Length
60mm
70mm
70mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 5 in
to5 ft 7 in
5 ft 8 in
to5 ft 10 in
5 ft 11 in
to6 ft 1 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
