2004 Rivendell Bicycle Works Rambouillet Base
- Category
- Sport Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Stack
495.4mm
514.8mm
534.7mm
552.8mm
572.3mm
591.7mm
611.1mm
630.5mm
649.8mm
669.2mm
Reach
368.3mm
372.2mm
386.5mm
386.4mm
390.5mm
394.6mm
398.4mm
402.2mm
406mm
409.9mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.38:1
1.38:1
1.43:1
1.47:1
1.5:1
1.53:1
1.57:1
1.6:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
640mm
660mm
680mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525.4mm
535.5mm
555.7mm
566mm
576.1mm
586.2mm
596.3mm
606.4mm
616.6mm
626.7mm
Top Tube Length, Actual C-C
520mm
530mm
550mm
560mm
570mm
580mm
590mm
600mm
610mm
620mm
Top Tube Slope
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
2deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
77mm
77mm
77mm
77mm
77mm
77mm
77mm
77mm
Bottom Bracket Height
257mm
257mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
431.5mm
431.5mm
428.1mm
428.1mm
428.1mm
438.3mm
438.3mm
438.3mm
438.3mm
438.3mm
Fork Offset/Rake
42.5mm
42.5mm
52mm
52mm
50mm
42.5mm
42.5mm
42.5mm
42.5mm
42.5mm
Trail
62.5mm
mid/neutral
62.5mm
mid/neutral
64mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
59.5mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.1mm
59.1mm
60.6mm
57.7mm
56.8mm
61.3mm
61.3mm
61.3mm
61.3mm
61.3mm
Wheel Flop
19.2mm
19.2mm
19.2mm
17.8mm
17.1mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
Standover Height
742mm
761mm
783mm
802mm
821mm
840mm
859mm
878mm
897mm
916mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
87mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Base Build
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
1.25in
1.25in
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
27mm
Tire Width Max
1.3in
1.3in
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Tire Outer Diameter
624mm
624mm
710mm
710mm
710mm
710mm
710mm
710mm
710mm
710mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendSport Touring
Source:http://www.cyclofiend.com/rbw/geometry.html