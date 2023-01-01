2019 Soma Fabrications Rush Base
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
49
51
53
55
57
59
61
Stack
487mm
495mm
514mm
534mm
553mm
570mm
594mm
Reach
398mm
396mm
399mm
409mm
414mm
422mm
426mm
Stack to Reach Ratio
1.22:1
1.25:1
1.29:1
1.31:1
1.34:1
1.35:1
1.39:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
536mm
551mm
561mm
578mm
585mm
Top Tube Slope
1.4deg
0.1deg
0.1deg
0.2deg
0.2deg
0deg
0.5deg
Head Tube Angle
73.2deg
74deg
74deg
74.3deg
74.3deg
75deg
75deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75.5deg
75.3deg
75.3deg
75.3deg
75deg
75deg
Head Tube Length
85mm
90mm
110mm
130mm
150mm
165mm
185mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
388mm
388mm
388mm
388mm
388mm
388mm
388mm
Chainstay Length Horizontal
383.6mm
383.6mm
383.6mm
383.6mm
383.6mm
383.6mm
383.6mm
Front-Center
564mm
564mm
572mm
585mm
596mm
602mm
611mm
Front-Center Horizontal
560.4mm
560.4mm
569.4mm
582.4mm
592.4mm
598.4mm
609.4mm
Wheelbase
944mm
944mm
953mm
966mm
976mm
982mm
993mm
Fork Offset/Rake
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
365mm
365mm
365mm
365mm
365mm
365mm
365mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
50.2mm
mid/neutral
50.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.5mm
54.1mm
54.1mm
52.4mm
52.4mm
48.5mm
48.5mm
Wheel Flop
16.9mm
14.9mm
14.9mm
14.2mm
14.2mm
12.5mm
12.5mm
Standover Height
746.8mm
772.2mm
787.4mm
807.7mm
825.5mm
845.8mm
861.1mm
Tire to Pedal Spindle
60mm
170 mm cranks
60mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
Base Build
49
51
53
55
57
59
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1612mm
1612mm
1621mm
1634mm
1644mm
1650mm
1661mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTrack/Fixed-gear
Source:https://www.somafab.com/archives/product/rush