2025 Trek Bikes Farley 7
- Category
- Rigid Fatbike
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 80mm fork travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
595mm
605mm
619mm
633mm
Reach
391mm
421mm
452mm
487mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.44:1
1.37:1
1.3:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
420mm
450mm
490mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
568mm
609mm
635mm
675mm
Head Tube Angle
67.7deg
67.7deg
67.7deg
67.7deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
73.2deg
73.2deg
73.2deg
73.2deg
Head Tube Length
90mm
100mm
115mm
130mm
Bottom Bracket Drop
59mm
59mm
59mm
59mm
Bottom Bracket Height
347.3mm
347.3mm
347.3mm
347.3mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
446.1mm
446.1mm
446.1mm
446.1mm
Front-Center
669.5mm
703.4mm
738.3mm
779.1mm
Front-Center Horizontal
666.9mm
700.9mm
735.9mm
776.9mm
Wheelbase
1113mm
1147mm
1182mm
1223mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
Trail
111.5mm
very high
111.5mm
very high
111.5mm
very high
111.5mm
very high
Mechanical Trail
103.2mm
103.2mm
103.2mm
103.2mm
Wheel Flop
39.2mm
39.2mm
39.2mm
39.2mm
Standover Height
738mm
748mm
768mm
787mm
Tire to Pedal Spindle
93.2mm
170 mm cranks
127.1mm
170 mm cranks
162mm
170 mm cranks
197.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
177.3mm
170 mm cranks
177.3mm
170 mm cranks
177.3mm
170 mm cranks
172.3mm
175 mm cranks
7 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
4.5in
4.5in
4.5in
4.5in
Tire Outer Diameter
812.6mm
812.6mm
812.6mm
812.6mm
Bike Length with Tires
1925.6mm
1959.6mm
1994.6mm
2035.6mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
750mm
750mm
Stem Length
50mm
60mm
70mm
70mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 1 in
to5 ft 5 in
5 ft 5 in
to5 ft 9 in
5 ft 10 in
to6 ft 2 in
6 ft 2 in
to6 ft 5 in
PBH
29 in
to31 in
31 in
to33 in
33 in
to35 in
35 in
to36 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid Fatbike
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/mountain-bikes/fat-bikes/farley/f/F336/farley-7/37019/5278200